‘스타워즈’ 협업 영상 공개… 혁신 이미지 홍보
현대제철
현대제철의 탄소저감 기술인 ‘전기로-고로 복합 프로세스’와 ‘스타워즈’가 만났다. 현대제철은 27일 국내 개봉한 SF 블록버스트 ‘스타워즈’ 시리즈의 스핀오프작 ‘만달로리안과 그로구’ 예고편에 전기로-고로 복합 프로세스의 혁신을 접목한 협업 광고 영상을 공개했다고 밝혔다. 전기로-고로 복합 프로세스는 전기로와 고로의 쇳물을 결합하는 복합 공정으로, 현대제철이 세계 최초로 가동에 성공했다.
‘만달로리안과 그로구’는 은하계를 배경으로 현상금 사냥꾼 딘 자린과 초록 아기 외계인 그로구가 운명을 바꿀 임무를 위해 떠나는 모험을 그린 블록버스터 어드벤처 영화다. 현대제철은 새로운 여정과 도전에 나서는 영화 주인공들의 서사에 전기로-고로 복합 프로세스가 지닌 혁신의 의미를 담아 이번 영상을 기획했다고 밝혔다.
우선 영화 주인공들이 저마다의 강점을 활용해 발휘하는 환상적인 팀워크를 전기로와 고로를 유기적으로 연계한 복합 프로세스에 빗대어 표현했다. 또한 영화 속 대표 대사인 “This is the Way(이것이 우리의 길이다)”로 복합 프로세스 가동을 통해 선두 시장을 개척한 현대제철의 행보를 강조했다.
현대제철 관계자는 “스타워즈 영화가 지닌 화제성을 바탕으로 대중들이 현대제철을 친숙하게 접할 수 있도록 소통 채널을 확장했다”고 설명했다.
현대제철은 탄소저감 로드맵에 발맞춰 지난 2월부터 전기로-고로 복합 프로세스를 통해 탄소배출량을 20% 감축한 탄소저감강판 양산을 시작하며 제품 판매 확대에 나서고 있다. 현대제철 관계자는 “전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 복합프로세스를 통해 탄소저감 제품 공급을 선도하게 됐다”며 “글로벌 고객사의 탄소저감 요구에 선제적으로 대응해 자동차와 에너지 강재 분야 등 수요 산업의 탄소중립 전환을 적극 지원할 것”이라고 말했다.
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