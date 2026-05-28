자체 생성형 AI 활용 업무 혁신 추진
LS
LS그룹의 올해 신년사는 구자은 회장의 아이디어로 인공지능(AI)이 문구를 작성하는 과정을 임직원에게 보여주는 형태로 진행됐다. 구 회장은 주요 경영 키워드를 AI에 입력하고 결과가 도출되는 과정을 공유하며 “부가가치가 낮은 업무는 AI를 활용해 신속히 처리하고, 고부가가치를 창출하는 핵심 업무에 역량을 집중해 나가자”고 강조했다.
구 회장의 이 같은 주문에 따라 LS는 AI를 활용한 업무 혁신을 적극 추진하고 있다. 자체 생성형 AI 플랫폼인 ‘LS GPT’ 등을 전사 업무에 도입해 업무 생산성을 극대화하고 데이터 기반의 신속한 의사결정을 지원한다.
변화의 바람은 제조 현장에도 불고 있다. LS전선은 이미 2024년부터 스마트팩토리를 구축해 강원 동해 해저케이블 공장에 제조운영관리(MOM) 시스템을 도입했다. 최근에는 소재분야까지 스마트 시스템을 적용했고, AI와 디지털 트윈 등을 이용해 실시간 불량 예측 및 시뮬레이션 기반의 공정 최적화를 구현하고 있다.
LS일렉트릭은 충북 청주 사업장에 부품 공급, 조립, 시험, 포장 등 전 라인에 걸친 자동화 시스템을 구축했다.
AI 기반 자동 용접·외관 및 소음검사, 자율주행 물류 로봇 등 핵심기술이 대거 적용돼 있다. 스마트공장 전환 이후 저압기기 라인의 하루 생산량은 기존 7500대에서 2만 대 수준으로 확대됐고, 에너지 사용량은 60% 이상 절감됐다.
이외에도 LS MnM은 울산 온산공장에서 AI 기반 설비 운영 최적화와 고장 예측 시스템 등을 운영 중이다. LS엠트론과 E1 역시 AI 기반 디지털 농업 플랫폼과 스마트플랜트 구축을 확대하며 그룹 전반의 AI 혁신에 속도를 내고 있다.
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