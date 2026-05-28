스마트 기술 도입… 기업 간 상생 협력 강화
포스코
포스코는 지난 20일부터 국내 중소기업의 제조 경쟁력 강화를 위한 ‘대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업’ 참여기업 모집을 시작했다. 중소벤처기업부와 함께 추진하는 이 사업은 중소·중견기업 제조 현장 자동화와 디지털 전환(DX)을 돕는 프로그램이다. 포스코는 2019년부터 누적 120억원의 상생협력기금을 출연해 총 632건의 스마트공장 구축을 지원했다.
사업의 핵심은 단순 자금 지원을 넘어선 ‘현장 밀착형 컨설팅’에 있다. 25년 이상 경력과 노하우를 갖춘 포스코 사내 전문부서 ‘동반성장지원단’이 스마트공장 도입 계획 수립부터 시스템 구축, 현장 문화 정착까지 전 과정을 밀착 지원한다. 이를 통해 참여 기업들은 스마트 기술 도입에 따른 시행착오를 최소화하고, 일하는 방식의 근본적인 체질 개선을 이뤄내고 있다.
성과도 뚜렷하다. 비철금속 설비업체 ‘세일정기’는 ERP와 MES 시스템을 고도화해 제조 리드타임을 5일 단축하고 완제품 불량률을 기존 대비 0.69%포인트 낮췄다. 선박부품 제조업체 ‘대천’은 ICT 연계형 창고관리 자동화 시스템을 도입해 제품 출하시간을 23% 줄이고 물류 비용을 크게 절감했다.
포스코는 올해도 20억원의 기금을 출연해 중소기업 지원을 이어간다. 특히 올해는 인공지능(AI) 기술을 현장에 접목하는 고도화 단계인 ‘AI 트랙’을 새롭게 도입한다. 아울러 4000억원 규모의 ‘철강 공급망 안정화 기금’을 추가 운영하는 등 금융 지원책도 대폭 강화했다.
포스코 관계자는 “앞으로도 대·중소기업 간 상생 협력을 강화해 산업 경쟁력 제고에 기여할 것”이라고 말했다.
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