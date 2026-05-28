‘세이프티 넷’ 사업으로 지역 사회 안전망 강화 집중
SK브로드밴드
SK브로드밴드는 다양한 사회 공헌 활동을 통해 지역 사회 안전망 강화에 집중하고 있다. 대표적으로 올해로 5년차에 접어든 ‘세이프티 넷’ 사업이 있다. 취약계층의 안전망 강화를 목표로 진행되는 중장기 프로젝트다.
서울 구로구와 협력해 지역 내 결식 노인 문제 해결에도 앞장선다. 결식 위험이 높은 어르신 100명을 대상으로 연간 총 1만식의 도시락을 제공할 계획이다. 단순한 식사 지원을 넘어 지역 내 소외된 어르신들의 건강 상태까지 살피는 밀착형 복지 모델로 자리잡고 있다.
지역 경제의 근간인 소상공인들을 위해서는 B tv 광고 인프라를 개방해 골목상권 지킴이 역할을 한다. 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 업체 20곳을 선정해 무상으로 광고 영상을 제작해주고, B tv 채널을 통한 광고 송출까지 3개월 동안 무료 지원한다.
지역 아동에게 케이블방송국 견학 및 방송 실습 교육을 제공하는 ‘행복얼라이언스 스쿨’, 청소년 대상으로 창작곡을 공모하는 ‘블러썸 청소년 음악제’ 등 아동·청소년 분야에서도 꾸준한 행보를 이어가고 있다.
이와 함께 경남 합천, 창원, 전남 남원 등 지역 경로당에 디지털 사이니지 ‘B tv 온애드’를 구축해 어르신들의 디지털 소외를 막는 스마트경로당 사업도 진행 중이다.
서울소방재난본부와의 재난 예방 협업 등 SK브로드밴드가 가진 IPTV 인프라와 기술력을 사회 안전 시스템으로 치환하는 활동들도 성과를 내고 있다.
SK브로드밴드는 사내 봉사활동 동아리를 지원하며 선순환적 봉사 문화도 정착시켜 나가고 있다. 지난 4월에는 김성수 SK브로드밴드 사장을 포함한 40여명의 임직원들이 서울 도림천에서 환경 정화를 위한 자원 봉사 활동을 펼쳤다. 김 사장은 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다해 지역 사회와 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.
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