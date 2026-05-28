초여름 밤하늘 화려한 초록 군무 ‘은하수 향연’

[And 여행] 6월 국내 반딧불이 명소

반딧불이는 4월까지 애벌레로 있다가 6월쯤 날아다니면서 빛의 향연을 펼친다. 수컷은 루시페린이라는 물질이 체내 효소 작용으로 산화하면서 스스로 빛을 내며 암컷을 유혹한다. 전북 익산 구룡마을 대나무숲 옆 전원주택 주변을 날아다니는 반딧불이가 초록빛으로 수놓고 있다.

스스로 빛내는 반딧불이 ‘구애 신호’



화려한 반딧불이 향연, 구룡마을



비단강 수놓은 초록 군무



충남 금산 금강변.

별빛 쏟아지듯 황홀한 안터마을



충북 옥천 안터마을의 반딧불이 군락지.

도심 근교에서 생태 체험, 화담숲

