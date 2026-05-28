초여름 밤하늘 화려한 초록 군무 ‘은하수 향연’

반딧불이(개똥벌레)의 계절이 다가왔다. 반딧불이는 4월까지 애벌레로 있다가 번데기가 되기 위해 땅 위로 올라간 다음 6월쯤 날아다니면서 활동을 시작한다. 전 세계 2000여종 가운데 우리나라에는 8종이 기록돼 있으며 지금은 주로 늦반딧불이, 애반딧불이, 운문산반딧불이를 볼 수 있다.
스스로 빛내는 반딧불이 ‘구애 신호’
반딧불이는 알에서 성충까지 자라는 데 1년 정도 걸리고, 몸길이 10~14㎜인 성충의 수명은 2주 남짓이다. 6월쯤 성충이 되면 수컷은 루시페린이라는 물질이 체내 효소 작용으로 산화하면서 스스로 빛을 낸다. 풀잎에 붙어 약한 빛을 내는 것은 암컷, 날아다니며 빛을 내는 것이 수컷이다. 불빛은 구애의 신호다. 암컷은 가장 밝은 빛을 내는 수컷과 짝짓기한다. 애반딧불이와 운문산반딧불이는 6월 초부터 약 한 달간 만날 수 있다. 늦반딧불이는 육생으로 8월 전북 무주 등에서 볼 수 있다.
반딧불이는 맑은 계곡과 습지에서만 서식하는 환경 지표 곤충이다. 기후변화와 환경오염에 가장 먼저 반응하는 생명체로 분류된다. 요즘 국내에서 반딧불이를 볼 수 있는 지역은 극히 드물다. 반딧불이의 먹이가 되는 우렁이, 다슬기 등이 제초제 사용 등의 이유로 점점 사라지고 있어서다.
화려한 반딧불이 향연, 구룡마을
전북 익산시 금마면 구룡마을은 시골 마을이지만 110가구나 되는 큰 마을이다. 마을 한복판 제일 높은 언덕 위 보호수 느티나무 정자 앞에 대나무 숲 안내판이 세워져 있다. 구룡마을 대나무 숲이 바로 보인다.
대나무숲의 전체 면적은 5만여㎡(1만5000여평)다. 초여름 구룡마을 대나무숲을 찾는 것은 반딧불이를 보기 위해서다. 대숲에 어둠이 내리면 연초록 불빛이 별처럼 하늘을 수놓는다. 운문산반딧불이 수컷이 암컷을 향해 ‘사랑의 텔레파시’를 발산하며 화려한 군무를 펼친다. 숲 전체에서 반짝이는 반딧불이의 불꽃 향연이 장관을 이룬다. 대나무숲 바로 옆 전원주택 주변에도 반딧불이가 사랑을 찾아 날아다니며 화려한 빛의 향연을 펼친다.
비단강 수놓은 초록 군무
충남 금산군은 산이 아름다워 ‘비단뫼’(錦山)라는 지명을 얻었다. 그 산들 사이로 빼어난 경치를 빚으며 흐르는 물줄기가 ‘비단강’ 즉 금강(錦江)이다.
6월 금강의 명물은 반딧불이다. 제원면 용화리 마달피 금강변에 반딧불이 군락지가 있다. 어둠이 내려앉은 오후 10시가 넘어서면 반딧불이의 군무가 시작된다. 나무와 풀의 형체만 겨우 보이는 강가 습지에 반딧불이가 빛을 비추며 밤 나들이를 나온다. 어두운 숲에서 크리스마스트리의 꼬마전구처럼 화려한 불을 밝힌다. 초여름 밤 반딧불이의 향연은 오전 2시 정도까지 이어진다.
별빛 쏟아지듯 황홀한 안터마을
충북 옥천군 동이면 석탄리 안터마을은 과거 대청댐 건설 이후 다수의 수몰민이 이주해 간 동네다. 그러나 농사지을 땅이 많지 않아 수몰민 대부분이 다시 마을을 떠났다. 비탈을 깎아 새로 밭을 일궈도 상수원 오염 문제로 마음 놓고 농약도 못 쳤기 때문이다.
하지만 반전이 생겼다. 안터마을은 대표적인 친환경 마을이 됐다. 반딧불이 서식 지역은 농사도 접었다. 습지로 변한 다랑논은 버드나무를 비롯한 잡목과 풀이 무성한 원시 상태에 가까워 반딧불이 최적 서식지다. 민가와 농지도 없어 인공 불빛과 농약 피해로부터 자유로운 곳이다. 운문산반딧불이 개체 밀집도가 국내 최대 수준이다.
5월 하순에서 6월 중순 사이 안터마을을 찾으면 밤마다 반딧불이가 펼치는 불빛 공연을 볼 수 있다. 오후 11시를 넘어서면 한꺼번에 폭죽이 터지듯 불빛이 춤춘다. 은하수를 뿌린 듯 수백 마리가 밤 나들이를 나와 어두운 숲에서 화려하게 불을 밝히며 자신들만의 향연을 펼친다. 불꽃 쇼는 다음 날 오전 1시를 넘어서면서 사그라지기 시작한다.
도심 근교에서 생태 체험, 화담숲
경기도 광주에 위치한 화담숲이 제16회 반딧불이 이벤트를 6월 9~21일 진행한다. 도심 근교에서 초여름 밤 자연 속 신비롭고 아름다운 반딧불이를 직접 체험할 수 있는 흔치 않은 기회로 아이 동반 가족 관람객들에게 인기가 많다. 아이에게 소중한 자연 생태를 체험할 수 있는 기회를, 어른에게는 어린 시절 동심으로 빠져드는 추억을 선사한다.
이벤트 기간 16개 테마원 중 반딧불이원을 중심으로 애반딧불이가 어두운 숲속에서 녹색 빛의 향연을 펼친다. 반딧불이원 관람을 마치고 판타지존에 들어서면 레이저를 활용한 상상 속의 수천 마리 반딧불이가 장관을 이룬다.
‘화담숲 반딧불이 이벤트’ 사전 예약은 화담숲 공식 홈페이지에서 가능하다. 이벤트 운영 시간은 오후 9~11시다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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