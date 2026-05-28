‘화려한 도시 풍경 사이 오래된 모습’ 충북 청주… 옛 벙커 채운 무한한 가능성과 잠재성

[And 여행]

충북 청주시 우암산 서쪽 자락에 자리한 수암골 우드하늘길에서 바라본 시가지 야경. 바로 앞 테라스형 카페 너머로 반짝반짝 불 밝힌 시내가 아름답게 펼쳐져 있다.

‘당산 생각의 벙커’에 전시된 반주영 작가의 ‘Life’

초대형 고양이 조형물이 조성된 벙커 출입구

담뱃잎 보관창고에서 문화공간으로 변신한 동부창고

8층 건물 전체가 목욕탕이었던 학천탕

청주박물관 금관실에 전시된 금제 허리띠

여행메모

‘천개의 감정, 만개의 표정’ 내달 27일까지 무료 전시

