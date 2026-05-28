‘화려한 도시 풍경 사이 오래된 모습’ 충북 청주… 옛 벙커 채운 무한한 가능성과 잠재성

충북 최대 도시로서 행정·경제·문화의 중심 역할을 하는 곳이 청주시다. 화려한 도시의 풍경 사이에 오래된 모습이 남아 있다. 과거와 현재가 공존하며 역사 유적부터 현대적인 복합 문화 공간까지 다채로운 매력을 자랑한다.
최근 떠오르는 문화 공간은 문화동 평범한 골목 끝에 자리한 ‘당산 생각의 벙커’다. 충북도의회 건물 옆 당산(堂山) 아래 1973년 은밀하게 대형 벙커가 만들어졌다. 전쟁 시 지휘통제소로, 평시 충무 시설로 사용하기 위해 마련된 공간이다. 이후 50여년 동안 비밀에 부쳐진 채 숨겨져 있었다. 2024년 9월 13일 군사 시설에서 문화 집회 시설로 용도 변경되면서 봉인 해제돼 문화 향유를 위한 실험 공간으로 개방됐다.
벙커 입구 거대한 철문이 육중하게 옛 시절의 쓰임새를 대변하고 있다. 폭 4m, 높이 5.2m, 길이 200m 규모의 터널은 아치형 구조다. 터널 복도를 중심으로 양쪽에 격실 14개가 마련돼 있다. 복도와 격실 공간을 모두 합치면 2156㎡(약 652평) 규모다.
벙커에서는 다양한 전시나 공연이 이어진다. 현재 감정을 예술로 풀어낸 특별 전시 ‘천개의 감정, 만개의 표정’이 개최 중이다. 10개 공간에서 진행되는 설치·영상·퍼포먼스·참여형 프로그램이 결합된 복합 전시 형태로 구성됐다.
인기 있는 작품은 반주영 작가의 ‘Life’다. 독특한 색감의 이색 작품을 배경으로 사진을 찍는 방문객이 많다. 직경 4m가량의 둥근 형태 작품이 낚싯줄로 천장에 매달려 있다. 생물과 무생물을 넘어 무한한 가능성과 잠재성을 지닌 존재들이 광활한 시공간 속에서 자라나가는 모습을 표현했다고 한다.
반 작가는 2004년 대학원 시절 작업실 바닥에 흩어져 있던 붉은 트레이싱 종잇조각들을 주워서 즉흥적으로 붉은 실로 바느질하며 조각들을 이어가기 시작해 현재까지 작업을 이어오고 있다. 작품을 완성하겠다는 구체적인 계획이나 의도 없이 일종의 놀이이자 실험으로 ‘자라나가는 무언가’를 만들고 싶다는 생각으로 시작했다. 서로 꿰매어져 연결되면서 얇고 연약한 종잇조각들이 생각보다 약하지 않고 강하며 일종의 힘·생명력을 지니게 됐다는 것을 깨달았다고 한다.
벙커 후문에 초대형 고양이 조형물이 설치돼 있다. 그 옆으로 당산공원 북측 정상까지 ‘당산생각길’이 지난 3월 말 개장했다. 총길이 90.8m, 133개 계단으로 조성된 이 길은 도심 전경을 한눈에 볼 수 있는 전망 쉼터 4곳을 품고 있다.
옛날 연초 공장이 변신한 곳은 ‘문화제조창’과 ‘동부창고’다. 문화제조창은 1946년부터 2004년까지 연초 제조창으로 사용되다 2021년 상업 시설, 문화 체험 시설, 공예 클러스터를 갖췄다. 기존 건물의 리모델링을 거치면서도 기둥과 벽의 골격, 그리고 상징적인 굴뚝이 남아 있다. 바로 옆 동부창고도 옛 창고 건물의 구조를 살려 지역 문화와 예술이 숨 쉬는 장소로 활용되고 있다.
원도심에서 인상 깊은 건물은 목욕탕 ‘학천탕’이다. 8층 건물 전체가 목욕탕인데 전후 사방 비대칭으로 곡선과 직선이 다양하게 얽혀 있는 외양이 특이하다. 건축가 김수근이 설계해 1988년 완공됐다. 남탕으로 쓰이던 1층과 2층이 2019년 당시 모습을 고스란히 간직한 채 ‘카페 목간’으로 다시 태어났다.
1987년 완공된 국립청주박물관도 김수근의 작품이다. 경사 지형에 기와 느낌을 강조한 저층 건물을 여러 채 유기적으로 연결해 이색적이다. 선사 시대부터 조선 시대에 이르는 발굴품과 금속 문화재 등 다양한 유물을 만날 수 있다. 특히 금관실에서는 금속 공예의 정수를 보여주는 서봉총 금관과 금제 허리띠가 눈길을 사로잡는다.
청주에서 오래된 골목 가운데 하나가 우암산 비탈에 자리한 수암골이다. 광복 이후 일본과 중국에서 들어온 동포들이 터를 잡은 곳에 6·25전쟁 때 울산 23육군병원 앞에 천막을 치고 살던 피란민들이 이주하면서 마을이 커졌다. 드라마 ‘카인과 아벨’ ‘제빵왕 김탁구’ 등의 촬영지로 알려지며 사람들의 발길을 이끌었다.
이곳에 ‘목재특화거리’ 조성 사업으로 우드하늘길과 둥지쉼터(전망대), 목재 조형물 등이 설치돼 있다. 테이블과 의자 등에 앉아 바로 앞 테라스형 카페 등을 비롯해 시내 전경을 내려다보며 쉴 수 있다. 해가 서쪽으로 떨어질 무렵 일몰 풍경과 야경을 즐기기 위한 발걸음이 줄을 잇는다.
여행메모
‘천개의 감정, 만개의 표정’ 내달 27일까지 무료 전시
‘천개의 감정, 만개의 표정’ 내달 27일까지 무료 전시
청주 ‘당산 생각의 벙커’는 상당구 대성동에 있다. ‘천개의 감정, 만개의 표정’ 전시는 6월 27일까지 열린다. 월요일을 제외한 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 무료 관람할 수 있다. 현재 일부 구역이 공사 중이다. 바로 앞 충북도연구원 주차장은 고유가 시대를 맞아 5부제를 시행 중이다. 휴일에는 무료 개방한다. 문화제조창과 동부창고 주차장도 마찬가지다.
국립청주박물관도 입장료와 주차료가 없다. 인근에 청주동물원이 있어 어린이를 동반한 가족이 함께 둘러보기 좋다.
도심 ‘학천탕’ 일대는 편도 1차로를 일방통행으로 운영하고 있어 운전 경로를 잘 살펴봐야 한다. 여유 있게 돌아보려면 인근 공영주차장을 이용하는 것이 좋다.
수암골 전망대 가는 길은 일부 좁고 경사진 데다 꼬불꼬불해서 주의가 필요하다. 전망대 주변에 무료 주차장이 마련돼 있다.
청주=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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