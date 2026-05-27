시사 전체기사 [포토] 들판 달리는 한우 입력:2026-05-27 00:26 수정:2026-05-27 00:27 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 한우들이 26일 강원도 평창군 들판에서 달리고 있다. 농촌진흥청 국립축산과학원 한우연구센터는 이날 초지에 한우 100여마리를 방목했다고 밝혔다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아요”…이번엔 국힘 김민전 발언 논란? 2 정용진 탱크데이 사과에 與대변인 “진정성”… 비판 쏟아지자 “송구” 3 한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사 4 김용범 또 논란…“3高는 성공의 비용” 발언에 靑 진화 5 [속보] 李대통령 “서소문 사고 수습·부상자 치료 만전…엄정 조사” 해당분야별 기사 더보기 1 스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불 2 “절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도 3 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” 4 “‘e편한세상’ 대신 ‘아크로’ 달라” 시작… 파국 치닫는 1조 성남 상대원 재개발 5 스타벅스, 내달 1일부터 선불카드 조건 없이 전액 환불 해당분야별 기사 더보기 1 “올레” 외치고 욱일기 흔들었다…월드컵 영상 논란 2 [단독] 대형 안과·대학 학생회 ‘검은 커넥션’… 공짜 라식에 거액 홍보비 3 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상 4 ‘尹 독방 세 칸 사용’ 의혹 일축한 법무부 “사실무근” 5 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상 해당분야별 기사 더보기 1 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 2 ‘최고령 취임’ 트럼프, 정기 건진 앞두고 건강 이상설 재점화 3 트럼프의 ‘아브라함 협정’ 압박… 관련국 반응은 “싸늘” 4 미군, 이란 남부 목표물 공습… “자위권 차원” 5 “내가 원하는 대로 할 것” 트럼프… 격분한 네타냐후 해당분야별 기사 더보기 1 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 2 日야구 요미우리 아베 감독, 딸 폭행 사건으로 전격 사임 3 “자신의 무가치함과 싸우는 모두, 안온하길”…‘모자무싸’가 전한 위로 4 현상금 사냥꾼과 초록 아기의 활극… ‘만달로리안과 그로구’ 5 BTS 대상·‘골든’ 올해의노래… AMA 휩쓴 K팝 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째 2 옥상훈, 춤의 현장에서 포착한 사진에 글을 담다 3 1000년 고목들의 초상화… 생로병사가 그 안에 있다 4 “좋은 판화 한 점 걸어보라”… 구순 김구림, 판화를 권하다 5 민중미술 대부를 통해 예술의 사회적 실천을 묻다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상 “올레!” 외치고 욱일기 흔들었다…133만 시청한 월드컵 영상 논란 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” “절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 ‘망언’? 성과급 갈등, 삼성전자 계열사로 확산… “우리는 삼성후자” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요