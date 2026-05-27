“반도체 호황, ‘의대 대신 공대’ 계기… 기업들 돈 벌 때 투자해야”
[핫피플] ‘호암상’ 김범만 포스텍 명예교수
반도체 공학 및 통신 소자 분야의 세계적 석학인 김범만(79) 포스텍 전자전기공학과 명예교수는 한국 사회를 뜨겁게 달구고 있는 ‘반도체 호황’과 관련해 “이런 현상이 5년 정도 계속되면 의대와 공대를 바라보는 사람들의 인식이 조금 바뀔 것 같다”고 말했다. 지금과 같은 반도체 산업에 대한 관심이 지속되고 합리적 보상도 뒤따른다면 이공계 인재들의 의대 쏠림을 완화하는 계기가 될 수도 있다는 뜻이다. 김 명예교수는 지난 20일 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 “미국은 IT 엔지니어 월급이 의사보다 많아진 지 10년도 더 됐다”며 “우리도 그런 방향으로 가고 있다. 보상과 우대가 있는 곳에 사람이 몰리는 건 자연스러운 현상”이라고 덧붙였다.
김 명예교수는 스마트폰과 이동통신 기지국의 핵심 장치인 초고주파(RF) 전력증폭기 기술의 선구자로 평가받는다. 복잡한 신호를 왜곡 없이 정확하게 효율적으로 보내는 이 기술은 향후 6G 이동통신 시스템에서 요구되는 무선 송신기 구현에도 역할을 할 것으로 기대된다. 그는 이러한 공로를 인정받아 올해 삼성호암상 공학상 수상자로 선정됐다.
김 명예교수는 “새로운 돌파구를 만드는 기술, 예컨대 지금 한창 뜨는 AI는 이미 1960년대 연구개발이 시작됐다”고 설명했다. 그는 외국 대학에 가려면 정부 주관 시험에 합격해야 비자를 내주던 시절 미 펜실베이니아주 카네기멜론대로 유학을 떠났다. 세계 최상위권의 연구 중심 대학인 이곳에선 그때 이미 AI와 로봇 연구가 한창이었다고 한다. 김 명예교수는 당시 ‘이걸 언제 써먹나’ 하는 생각도 들었지만 대학은 관련 연구를 집중 지원했다. 그로부터 60여년이 지난 지금 AI와 로봇이 산업 전반에 접목되고 있으니 씨를 뿌린 기술이 꽃피우기까지 그만큼 오랜 세월이 걸린 셈이다. 김 명예교수는 “당장은 쓸 일이 없어도 미래를 보고 가는 것”이라며 “반도체 업황이 좋고 기업들이 돈을 잘 버는 지금이 그런 투자를 할 수 있는 기회”라고 말했다.
김 명예교수는 첨단 AI 시대 이공계 인재들이 공대로 진학해 전공 분야에서 활약하는 것이 국가경쟁력에도 큰 도움이 될 수 있다고 강조했다. 그는 “환자를 돌보고 사람을 살리는 일도 물론 중요하지만 의사가 파이를 키우는 사람은 아니다”며 “한국의 모든 자원이 한 군데 몰려 있으면 앞으로의 미래는 좀 힘들어지지 않겠나”라고 반문했다.
김 명예교수는 “결국 엔지니어에게 중요한 건 아이디어”라며 “그보다 더 중요한 건 자기가 하는 일을 좋아해야 한다”고 말했다. 좋아하면 집중하게 되고 집중해서 생각하면 무언가 해결할 수 있다는 것이다. 그는 “수많은 제자들 중 가장 기억에 남는 건 이상한 아이디어를 들고 와서 ‘이거 한번 해보자’ 하던 친구들”이라며 “그런 것들이 나중에 좋은 결과로 이어지는 경우가 상당히 많았다”고 덧붙였다.
김 명예교수는 2007년 전기전자공학 분야 세계 최고 권위 학회인 국제전기전자공학회(IEEE)에서 상위 0.1%에게만 주어지는 석학회원(펠로우)으로 선정됐을 만큼 학계에서 널리 인정받는 인사다. 1972년 서울대 전자공학과를 졸업하고 미 카네기멜론대에서 박사학위를 취득한 뒤 텍사스 인스트루먼트에서 책임연구원으로 일하다 1989년 당시 설립된 지 3년 된 포스텍 교수로 부임했다.
권지혜 박선영 기자 jhk@kmib.co.kr
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