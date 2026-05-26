안전점검 중 상판 와르르… 사고 12시간 전 ‘붕괴 조짐’ 있었다

상판 절단 중 주저앉아 공사 중단

전문가 “지지대 먼저 설치했어야”

주변 상인들 “굉음에 큰 사고 직감

점심시간이었다면 엄청난 피해”

소방관들이 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고를 수습하고 있다. 경찰은 사고 원인을 규명하기 위해 서울경찰청 광역수사대에 50여명 규모의 전담 수사팀을 편성하기로 했다. 권현구 기자

26일 서울 서소문 고가차도 사고 현장 관계자들은 침하 현상이 발생한 고가의 안전점검을 하다가 상판이 무너지면서 참변을 당했다. 지난해 8월부터 철거 작업이 진행 중이던 이 고가에서는 사고 발생 약 12시간 전 상판이 주저앉는 현상이 나타났다.



최진우 서울시 도시기반시설본부 토목부장은 현장 브리핑에서 “이날 새벽 1시30분부터 2시30분까지 S9구역 경관 슬래브(상판) 절단을 실시했다”며 “작업 중 슬래브가 2.9㎝ 단차로 주저앉아 공사를 중단했다”고 밝혔다. 이후 오후 2시쯤 해당 구역을 점검하다가 거더(기둥과 기둥을 연결하는 보)가 갑자기 붕괴되면서 사고가 발생했다는 게 관계 당국의 설명이다. 거더는 상판 바로 밑에 설치된 보로 구조물을 받치는 역할을 한다.



사고 당시 현장에 있던 관계자 13명 중 감리단장 안모(60대)씨, 현장관리소장 이모(60대)씨, 외부 전문가 이모(50대)씨가 숨졌다. 숨진 전문가는 국내에서도 구조물 안전 분야 권위자로 손꼽히는 인사로 알려졌다. 구조된 3명은 머리와 허리, 갈비뼈 등을 다쳐 병원으로 이송됐다. 부상자는 서울시 도시기반시설본부 직원 2명과 주민센터 직원인 것으로 파악됐다. 행인을 포함해 현장에 있던 나머지 7명은 대피해 사고를 피했다.



사고를 목격한 상인 A씨는 “어마어마한 굉음이 들려 ‘큰 사고가 났구나’라고 직감했다”며 “사람이 많이 다니는 곳이라 점심시간 때 사고가 났다면 인명 피해가 컸을 것”이라고 말했다. 인근에서 호프집을 운영하는 김인미(67)씨는 “10m 정도 거리에 있었다면 (사고로 인한) 파편을 다 맞았을 것 같다”며 “새벽에 안전상 문제가 발견됐다면 사람이 못 다니게 미리 조처했어야 하는 것 아니냐”고 목소리를 높였다.



전문가들은 사고 발생 전 이상 현상이 감지됐던 만큼 안전 조치를 철저히 해야 했다고 입을 모았다.





류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “2.9㎝의 작은 단차라도 철거 작업을 할 때는 유심히 봤어야 한다”며 “결국 구조물이 하중을 견디지 못해 붕괴가 된 것으로 보이는데 지지대를 설치했어야 한다”고 말했다. 안형준 건국대 건축공학과 교수는 “대형 구조물인 만큼 정밀안전진단에 기반한 취약화 작업을 했어야 하는데, 이 과정이 제대로 이뤄지지 않았다면 어디서 어떻게 무너질지 모르는 일”이라고 지적했다. 취약화 작업이란 고가도로나 건축물 철거 현장에서 안전하게 해체하기 위해 핵심 뼈대를 일부러 약하게 만드는 사전 작업을 의미한다.



이날 사고의 최초 신고는 오후 2시33분에 접수됐고, 소방 당국은 사고 발생 5분 뒤인 오후 2시38분 현장에 도착했다. 이후 오후 2시49분쯤 대응 1단계가 발령됐고, 소방 인력 112명, 경찰 170명이 현장에 투입됐다. 사고 영향으로 경의중앙선 서울~수색 구간 양방향 운행이 중지됐다. 경찰은 2차 사고를 방지하기 위해 서대문역과 경찰청 앞 도로를 통제했다.



사고가 난 서소문 고가차도는 지난해 8월 17일부터 차량 통행을 부분 통제한 뒤 철거 작업이 진행 중이었다. 1966년 6월 개통된 이 고가차도는 18개 교각으로 이뤄졌다. 이날 서울경찰청 광역수사대는 사고 경위 등을 조사하기 위해 50여명의 전담수사팀을 편성했다. 광수대 중대재해수사2계 등 3개팀과 서울청 과학수사팀, 관할 경찰서 형사팀 등이다.



조민아 장은현 김다연 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 25 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 26일 서울 서소문 고가차도 사고 현장 관계자들은 침하 현상이 발생한 고가의 안전점검을 하다가 상판이 무너지면서 참변을 당했다. 지난해 8월부터 철거 작업이 진행 중이던 이 고가에서는 사고 발생 약 12시간 전 상판이 주저앉는 현상이 나타났다.최진우 서울시 도시기반시설본부 토목부장은 현장 브리핑에서 “이날 새벽 1시30분부터 2시30분까지 S9구역 경관 슬래브(상판) 절단을 실시했다”며 “작업 중 슬래브가 2.9㎝ 단차로 주저앉아 공사를 중단했다”고 밝혔다. 이후 오후 2시쯤 해당 구역을 점검하다가 거더(기둥과 기둥을 연결하는 보)가 갑자기 붕괴되면서 사고가 발생했다는 게 관계 당국의 설명이다. 거더는 상판 바로 밑에 설치된 보로 구조물을 받치는 역할을 한다.사고 당시 현장에 있던 관계자 13명 중 감리단장 안모(60대)씨, 현장관리소장 이모(60대)씨, 외부 전문가 이모(50대)씨가 숨졌다. 숨진 전문가는 국내에서도 구조물 안전 분야 권위자로 손꼽히는 인사로 알려졌다. 구조된 3명은 머리와 허리, 갈비뼈 등을 다쳐 병원으로 이송됐다. 부상자는 서울시 도시기반시설본부 직원 2명과 주민센터 직원인 것으로 파악됐다. 행인을 포함해 현장에 있던 나머지 7명은 대피해 사고를 피했다.사고를 목격한 상인 A씨는 “어마어마한 굉음이 들려 ‘큰 사고가 났구나’라고 직감했다”며 “사람이 많이 다니는 곳이라 점심시간 때 사고가 났다면 인명 피해가 컸을 것”이라고 말했다. 인근에서 호프집을 운영하는 김인미(67)씨는 “10m 정도 거리에 있었다면 (사고로 인한) 파편을 다 맞았을 것 같다”며 “새벽에 안전상 문제가 발견됐다면 사람이 못 다니게 미리 조처했어야 하는 것 아니냐”고 목소리를 높였다.전문가들은 사고 발생 전 이상 현상이 감지됐던 만큼 안전 조치를 철저히 해야 했다고 입을 모았다.류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “2.9㎝의 작은 단차라도 철거 작업을 할 때는 유심히 봤어야 한다”며 “결국 구조물이 하중을 견디지 못해 붕괴가 된 것으로 보이는데 지지대를 설치했어야 한다”고 말했다. 안형준 건국대 건축공학과 교수는 “대형 구조물인 만큼 정밀안전진단에 기반한 취약화 작업을 했어야 하는데, 이 과정이 제대로 이뤄지지 않았다면 어디서 어떻게 무너질지 모르는 일”이라고 지적했다. 취약화 작업이란 고가도로나 건축물 철거 현장에서 안전하게 해체하기 위해 핵심 뼈대를 일부러 약하게 만드는 사전 작업을 의미한다.이날 사고의 최초 신고는 오후 2시33분에 접수됐고, 소방 당국은 사고 발생 5분 뒤인 오후 2시38분 현장에 도착했다. 이후 오후 2시49분쯤 대응 1단계가 발령됐고, 소방 인력 112명, 경찰 170명이 현장에 투입됐다. 사고 영향으로 경의중앙선 서울~수색 구간 양방향 운행이 중지됐다. 경찰은 2차 사고를 방지하기 위해 서대문역과 경찰청 앞 도로를 통제했다.사고가 난 서소문 고가차도는 지난해 8월 17일부터 차량 통행을 부분 통제한 뒤 철거 작업이 진행 중이었다. 1966년 6월 개통된 이 고가차도는 18개 교각으로 이뤄졌다. 이날 서울경찰청 광역수사대는 사고 경위 등을 조사하기 위해 50여명의 전담수사팀을 편성했다. 광수대 중대재해수사2계 등 3개팀과 서울청 과학수사팀, 관할 경찰서 형사팀 등이다.조민아 장은현 김다연 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지