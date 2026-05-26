정치권, 서소문 사고에 표심 촉각… 鄭·吳 “수습이 우선”

양 후보 캠프 유세일정 전면중단

지선 막바지 돌발 이슈화에 긴장

여야,혹시 모를 설화에 입단속

정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장을 찾아 취재진 질의에 답변하고 있다(위쪽 사진). 오세훈 국민의힘 후보도 유세를 중단한 뒤 사고 현장을 찾아 브리핑을 진행했다. 권현구 기자

여야 서울시장 후보는 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 직후 유세 일정을 중단하고 앞다퉈 현장으로 달려갔다. 양측은 서울 도심 한복판에서 벌어진 예기치 못한 참사가 코앞으로 다가온 6·3 지방선거 돌발 이슈로 부상할지 촉각을 곤두세우는 분위기다. 정치권 일부는 여러 명의 사상자가 나온 상황에서도 네거티브 공방에만 몰두하는 추태를 부렸다.



여야 후보들은 사고 소식을 접한 뒤 일제히 사고 수습을 촉구하는 메시지를 내며 비상하게 움직였다. 정원오 더불어민주당 후보는 현장으로 이동하는 도중 페이스북에 “지금은 무엇보다 빠른 인명구조와 사고 수습이 우선”이라며 “관계 당국은 추가 피해를 막고, 구조와 현장 안전 확보에 총력을 다해 주시기 바란다”는 글을 올렸다. 현장에 도착한 정 후보는 당국의 브리핑을 들은 뒤 기자들과 만나 “깊은 슬픔과 애도의 마음”이라며 “빠르게 사고가 수습되고, 부상자들도 회복되고 희생이 최소화되기를 간절히 바란다”고 말했다.



은평구 유세를 위해 이동하던 오세훈 국민의힘 후보도 즉각 현장으로 향했다. 그 역시 페이스북에 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다. 서울시와 관계 당국은 신속한 구호 조치에 총력을 다해 달라”고 적었다. 현장에서 구체적 사고 상황을 들은 오 후보는 “있어서는 안 되는 참담하고 안타까운 사고”라며 “직무가 정지돼 있지만, 현직 시장으로서 깊은 책임감을 느낀다. 유가족께 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 말했다.



여야는 혹시 모를 설화를 조심하며 일단 로키 대응에 나서는 모양새다. 섣부른 실수라도 나올 경우 선거에 돌이킬 수 없는 악영향을 줄 수 있다는 판단에서다. 정 후보 캠프는 내부 공지를 통해 “인명구조와 사고수습이 우선”이라며 “일체 선거 캠페인 연계나 상대 비방을 금한다”는 지시를 전달했다. 국민의힘 서울시당도 “구조 작업이 완료될 때까지 모든 후보는 소리를 높이는 선거 유세와 율동 등을 잠정 중단한다”고 밝혔다. 첫 서울 지원 유세에 나섰던 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 “사고가 빨리 수습되고 크게 다친 분이 더 나오지 않도록 여러분께서 같은 마음으로 빌어 달라”고 말했다. 송언석 공동선거대책위원장도 “우리 당 후보자와 각 선대위 관계자는 사고 수습 기간 언행에 각별히 주의해주실 것을 당부한다”고 주문했다.



다만 일부는 벌써 네 탓 공방에 나서며 눈살을 찌푸리게 했다. 정 후보 캠프 종합상황본부장을 맡은 채현일 민주당 의원은 사고 직후 페이스북에 “오세훈 시장의 안전불감증이 낳은 예고된 참사”라며 “시민 안전은 뒷전으로 밀어두고 늘 보여주기와 땜질 처방에만 매달린 오세훈 시정의 민낯이 그대로 드러난 것”이라고 적었다가 삭제했다. 박강수 국민의힘 마포구청장 후보는 유세 도중 “우리 마포는 4년 동안 단 1건도 큰 안전사고가 발생하지 않았다는 것을 자랑하고 싶다”고 발언했다가 사과했다.







GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 680 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 여야 서울시장 후보는 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 직후 유세 일정을 중단하고 앞다퉈 현장으로 달려갔다. 양측은 서울 도심 한복판에서 벌어진 예기치 못한 참사가 코앞으로 다가온 6·3 지방선거 돌발 이슈로 부상할지 촉각을 곤두세우는 분위기다. 정치권 일부는 여러 명의 사상자가 나온 상황에서도 네거티브 공방에만 몰두하는 추태를 부렸다.여야 후보들은 사고 소식을 접한 뒤 일제히 사고 수습을 촉구하는 메시지를 내며 비상하게 움직였다. 정원오 더불어민주당 후보는 현장으로 이동하는 도중 페이스북에 “지금은 무엇보다 빠른 인명구조와 사고 수습이 우선”이라며 “관계 당국은 추가 피해를 막고, 구조와 현장 안전 확보에 총력을 다해 주시기 바란다”는 글을 올렸다. 현장에 도착한 정 후보는 당국의 브리핑을 들은 뒤 기자들과 만나 “깊은 슬픔과 애도의 마음”이라며 “빠르게 사고가 수습되고, 부상자들도 회복되고 희생이 최소화되기를 간절히 바란다”고 말했다.은평구 유세를 위해 이동하던 오세훈 국민의힘 후보도 즉각 현장으로 향했다. 그 역시 페이스북에 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다. 서울시와 관계 당국은 신속한 구호 조치에 총력을 다해 달라”고 적었다. 현장에서 구체적 사고 상황을 들은 오 후보는 “있어서는 안 되는 참담하고 안타까운 사고”라며 “직무가 정지돼 있지만, 현직 시장으로서 깊은 책임감을 느낀다. 유가족께 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 말했다.여야는 혹시 모를 설화를 조심하며 일단 로키 대응에 나서는 모양새다. 섣부른 실수라도 나올 경우 선거에 돌이킬 수 없는 악영향을 줄 수 있다는 판단에서다. 정 후보 캠프는 내부 공지를 통해 “인명구조와 사고수습이 우선”이라며 “일체 선거 캠페인 연계나 상대 비방을 금한다”는 지시를 전달했다. 국민의힘 서울시당도 “구조 작업이 완료될 때까지 모든 후보는 소리를 높이는 선거 유세와 율동 등을 잠정 중단한다”고 밝혔다. 첫 서울 지원 유세에 나섰던 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 “사고가 빨리 수습되고 크게 다친 분이 더 나오지 않도록 여러분께서 같은 마음으로 빌어 달라”고 말했다. 송언석 공동선거대책위원장도 “우리 당 후보자와 각 선대위 관계자는 사고 수습 기간 언행에 각별히 주의해주실 것을 당부한다”고 주문했다.다만 일부는 벌써 네 탓 공방에 나서며 눈살을 찌푸리게 했다. 정 후보 캠프 종합상황본부장을 맡은 채현일 민주당 의원은 사고 직후 페이스북에 “오세훈 시장의 안전불감증이 낳은 예고된 참사”라며 “시민 안전은 뒷전으로 밀어두고 늘 보여주기와 땜질 처방에만 매달린 오세훈 시정의 민낯이 그대로 드러난 것”이라고 적었다가 삭제했다. 박강수 국민의힘 마포구청장 후보는 유세 도중 “우리 마포는 4년 동안 단 1건도 큰 안전사고가 발생하지 않았다는 것을 자랑하고 싶다”고 발언했다가 사과했다.정우진 오주환 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지