서울 한복판서 어이없는 고가 붕괴 사고
서소문 고가 철거 중 상판 무너져
공사 관계자 3명 사망… 3명 부상
서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 26일 오후 2시33분쯤 고가차도 상판 일부가 무너지면서 공사 관계자 등 3명이 숨지고 3명이 다쳤다.
사고는 공사 관계자들이 이날 오전 슬래브 절단 작업 중 생긴 2.9㎝ 단차의 침하 현상을 안전진단하는 과정에서 발생했다. 이종운 서대문소방서 재난안전과장은 현장 브리핑에서 “공사를 중단하고 오후 2시 안전점검을 하기 위해 거더 사이로 들어가서 상태를 점검하다가 거더가 붕괴한 것 같다”고 말했다. 거더는 건설 구조물을 받치는 보로, 다리 상판 밑에 설치돼 구조물을 지탱하는 역할을 한다.
안전진단에는 공사 현장소장과 서울시 토목 및 도로 담당자, 안전진단 업체, 외부 자문위원 등 9명이 참여했다. 숨진 3명은 현장소장 이모(60대)씨와 감리단장 안모(60대)씨, 안전진단 업체 대표 이모(50대)씨다. 부상자 3명도 모두 서울시 도시기반시설본부와 서대문구 등 소속 공사 관계자들이었다. 사고 당시 현장 인근에는 행인들을 포함해 총 13명이 있었던 것으로 파악됐다.
공사 관계자의 신고를 받은 소방 당국은 오후 2시38분쯤 현장에 선발대를 보내 구조에 나섰고 2시49분쯤 대응 1단계를 발령했다. 사고 여파로 ‘경의중앙선’ 전차선에 단전이 발생해 ‘서울역~수색역’ 구간 양방향 열차 운행이 한동안 중지됐고 주변 도로도 교통이 통제됐다.
사고가 난 서소문 고가차도는 서울지하철 충정로역과 시청역 사이 도로를 잇는 왕복 4차로 교량으로 1966년 지어졌다. 안전등급 D등급을 받아 지난해 8월부터 철거 작업이 진행돼 올해 7월 철거 완료를 목표로 공사가 진행 중이었다.
이재명 대통령은 사고 보고를 받고 “사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다하라”고 당부했다. 이어 사고로 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하고, 사고 원인을 엄정히 조사하고 재발방지 대책을 철저히 마련할 것을 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.
경찰은 사고 원인을 규명하기 위해 서울경찰청 광역수사대에 50여명 규모의 전담수사팀을 편성하기로 했다.
조민아 장은현 최승욱 기자 minajo@kmib.co.kr
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