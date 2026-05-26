8000피 연 날에도 외국인 순매도… ‘보유 비중 조정’ 해석

오전 순매수 오후 순매도 왔다갔다

하이닉스 팔고 삼전은 ‘폭풍 쇼핑’

기관 매수세가 8000 고지 밀어올려

코스피지수가 주간 종가 기준 8000선을 넘긴 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 코스피 8000 돌파를 축하하는 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

‘8000피 시대’를 연 26일, 돌아오는 줄 알았던 외국인 투자자가 다시 등을 돌렸다. 외국인은 이날 오전 코스피 주식을 사들이며 장 초반 상승 분위기를 조성했다. 하지만 오후 들어 ‘팔자’로 전환하며 13거래일 연속 순매도를 기록했다. 그럼에도 ‘셀 코리아’는 아니라는 게 전문가 상당수의 진단이다. 지수가 가파르게 오른 데 따른 포트폴리오 재조정 성격이 강하다는 분석이다.



한국거래소에 따르면 외국인은 이날 2062억원 규모로 코스피 주식을 순매도했다. 13거래일 연속 순매도다. 이 기간 팔아치운 코스피 주식은 46조5447억원어치에 이른다. 외국인은 오전에 순매수였다가 오후에 다시 순매도로 돌아서는 등 방향성을 잡지 못했다. 이런 흐름이 ‘보유 비중 조정’이라는 해석의 근거가 된다.





외국인은 이날 코스피 대장주 삼성전자를 6200억원어치 사들였다. 반면 SK하이닉스는 3300억원 순매도했다. 같은 반도체 업종에서도 다른 선택을 했다. 단기 급등 폭과 밸류에이션 부담에 따라 비중 조절에 나선 것이라는 분석이 나온다. 삼성전자보다 가파르게 오른 SK하이닉스 비중은 덜어내고 상대적으로 덜 오른 삼성전자는 매수한 것이라는 설명이다.



외국인의 매도세에도 코스피가 상승으로 마감한 것은 기관의 매수세 때문이다. 기관은 이날 반도체주 중심으로 코스피 주식 약 9000억원을 순매수했다. 미국과 이란이 종전 합의를 위해 막바지 협상을 벌이며 유가와 환율이 다소 안정세를 보이자 투자심리가 회복된 것으로 보인다. 국제유가 급락이 영향을 줬다. 지난 25일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전 거래일보다 6.51% 내린 90.31달러에 마감했다. 원·달러 환율은 이날 전 거래일보다 12.9원 내린 1504.3원(주간 종가 기준)으로 마쳤다.





코스피는 당분간 더 높은 변동성에 노출될 것으로 예상된다. 지수 방향성에 절대적인 영향을 미치는 삼성전자·SK하이닉스 주가의 하루 등락률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN) 종목 18개가 27일 상장돼서다. 상장 규모는 총 4조3200억원 수준이다. 단일종목 레버리지 상품 거래를 위한 사전교육 신청자는 10만명을 넘어섰다.







이광수 김진욱 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 858 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. ‘8000피 시대’를 연 26일, 돌아오는 줄 알았던 외국인 투자자가 다시 등을 돌렸다. 외국인은 이날 오전 코스피 주식을 사들이며 장 초반 상승 분위기를 조성했다. 하지만 오후 들어 ‘팔자’로 전환하며 13거래일 연속 순매도를 기록했다. 그럼에도 ‘셀 코리아’는 아니라는 게 전문가 상당수의 진단이다. 지수가 가파르게 오른 데 따른 포트폴리오 재조정 성격이 강하다는 분석이다.한국거래소에 따르면 외국인은 이날 2062억원 규모로 코스피 주식을 순매도했다. 13거래일 연속 순매도다. 이 기간 팔아치운 코스피 주식은 46조5447억원어치에 이른다. 외국인은 오전에 순매수였다가 오후에 다시 순매도로 돌아서는 등 방향성을 잡지 못했다. 이런 흐름이 ‘보유 비중 조정’이라는 해석의 근거가 된다.외국인은 이날 코스피 대장주 삼성전자를 6200억원어치 사들였다. 반면 SK하이닉스는 3300억원 순매도했다. 같은 반도체 업종에서도 다른 선택을 했다. 단기 급등 폭과 밸류에이션 부담에 따라 비중 조절에 나선 것이라는 분석이 나온다. 삼성전자보다 가파르게 오른 SK하이닉스 비중은 덜어내고 상대적으로 덜 오른 삼성전자는 매수한 것이라는 설명이다.외국인의 매도세에도 코스피가 상승으로 마감한 것은 기관의 매수세 때문이다. 기관은 이날 반도체주 중심으로 코스피 주식 약 9000억원을 순매수했다. 미국과 이란이 종전 합의를 위해 막바지 협상을 벌이며 유가와 환율이 다소 안정세를 보이자 투자심리가 회복된 것으로 보인다. 국제유가 급락이 영향을 줬다. 지난 25일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전 거래일보다 6.51% 내린 90.31달러에 마감했다. 원·달러 환율은 이날 전 거래일보다 12.9원 내린 1504.3원(주간 종가 기준)으로 마쳤다.코스피는 당분간 더 높은 변동성에 노출될 것으로 예상된다. 지수 방향성에 절대적인 영향을 미치는 삼성전자·SK하이닉스 주가의 하루 등락률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN) 종목 18개가 27일 상장돼서다. 상장 규모는 총 4조3200억원 수준이다. 단일종목 레버리지 상품 거래를 위한 사전교육 신청자는 10만명을 넘어섰다.단일종목 레버리지 상품은 삼성전자·SK하이닉스 각각 한 종목만 담는다. 지수를 기초로 하는 일반 ETF와 달리 분산 투자하지 않아 개별 기업 위험에 그대로 노출되는 구조다. 김준영 iM증권 연구원은 “단기적으로는 자금 유입 효과가 있어 증시를 부양하는 효과가 있을 것”이라며 “다만 중장기적으로는 주가를 상승하는 방향보다는 변동성을 키우는 재료로 작동할 수 있다”고 전망했다. 자산운용사가 레버리지 상품을 운용하는 과정에서 삼성전자·SK하이닉스 주가 출렁임이 더 커질 수 있다는 설명이다.이광수 김진욱 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지