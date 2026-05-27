대기업은 ‘좁은 문’인데… 중소기업 빈 일자리 15만개
임금·복지 차이에 청년층 외면
제조업·운수업 구인난 특히 심화
일자리 양극화 현상이 ‘비어 있는 일자리’ 분야에서도 심화하고 있다. 지난 3월 기준 상시 고용인이 많은 대기업의 빈 일자리는 7000개 수준인데, 중소·중견기업은 15만개에 육박한다. 중소·중견기업의 경우 빈 일자리가 증가하는 추세다. 삼성전자·SK하이닉스의 역대급 호황까지 더해지며 일자리에서도 K자형 양극화가 심화하는 양상이다.
26일 국가통계포털에 따르면 지난 3월 기준 전체 빈 일자리 수는 15만4559개로 집계됐다. 사업체 규모별로 보면 14만7194개(95.2%)의 빈 일자리가 300인 미만 사업장에 몰려 있다. 대기업 등 300인 이상 사업장의 빈 일자리는 7365개로 집계됐다. 고용노동부는 현재 확실히 비어 있거나 1개월 내 신규 채용하는 일자리를 빈 일자리로 분류한다.
업종별로 보면 제조업의 빈 일자리가 3만4452개로 가장 많다. 이어 보건·사회복지서비스업(2만1622개), 운수·창고업(2만1518개), 숙박·음식점업(2만958개), 도·소매업(1만5286개) 순이다. 빈 일자리 규모 1~4위를 차지한 업종 모두 300인 미만 사업장 비중이 절대적이다. 제조업은 300인 미만 사업장이 3만3204개로 300인 이상 사업장(1248개)보다 27배가량 더 많은 규모의 일자리가 비어 있다.
상황은 악화하고 있다. 중소·중견 기업이 주로 속한 300인 미만 사업장의 빈 일자리가 증가하는 추세가 뚜렷하다. 지난 1월 12만142개였던 300인 미만 사업장 빈 일자리 수는 2개월 사이에 2만7052개 늘었다. 300인 이상 사업장의 빈 일자리 수가 지난 1월 7493개, 2월 8095개, 3월 7365개로 변동 폭이 작았던 것과 대비된다.
300인 미만 사업장의 빈 일자리가 늘어나는 데는 임금과 복지가 주요 원인으로 꼽힌다. 국가데이터처 경제활동인구조사에 따르면 지난해 300인 미만 사업장에 취업한 20·30대 취업자 수는 741만1979명으로 2023년부터 3년 연속 감소하며 역대 최저를 기록했다. 임금·복지가 월등한 대기업을 선호하는 현상은 구직 쏠림 현상으로 이어지고 있다.
아이러니하게도 경기가 개선되면서 구직자를 찾는 기업이 증가한 것도 빈 일자리를 늘렸다. 지난 1분기 국내총생산은 전분기 대비 1.7% 깜짝 성장했다. 중소·중견 기업이 임직원을 더 뽑으려는 움직임이 나오지만 구직자들의 외면을 받는 상황이다.
K자형 양극화를 극복하기 위해 일자리 미스매치 해소가 필요하다는 지적이 나온다. 이상적인 방안으로는 대기업과 중소·중견기업 간 임금 격차를 줄이는 게 거론된다. 다만 쉽지 않은 일인 만큼 다른 정책적 대안이 필요하다는 제언이 나온다.
이주환 한국노동사회연구소 부소장은 “현실적인 대안은 노동자들에게 구직할 수 있는 기술을 제공하는 방향으로 가야 하며, 정책 속도를 높여야 한다”며 “중소기업이 젊은 층에서 선호할 만한 복지 시스템 갖추도록 돕는 일도 더 적극적으로 해야 한다”고 말했다.
세종=신준섭 김윤 기자 sman321@kmib.co.kr
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