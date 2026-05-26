美 공습 속 우라늄 회유… 이란 강경파 “후퇴는 없다”
미군, 이란 남부 군사시설 타격
우라늄 현지 폐기 가능성 시사
이란 협상단 중재국 카타르 방문
미국이 평화협상을 진행 중인 이란의 남부 해안 군사시설을 공습했다. 미군은 “방어적 조치”라 해명했지만 협상 교착을 돌파하기 위해 군사행동을 단행한 것으로 보인다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 최대 쟁점인 이란의 고농축 우라늄 비축분을 해외 반출 없이 현지에서 폐기하도록 허용할 가능성을 열어 두는 회유 카드도 꺼내 들었다.
중동을 관할하는 미국 중부사령부는 25일(현지시간) 성명에서 “이란 남부의 기뢰 부설용 선박과 미사일 발사대를 포함한 군사 목표물을 공습했다”고 밝혔다. 다만 확전 가능성을 경계하려는 듯 “이번 공습은 방어적 조치”라며 “이란군의 위협에서 미군을 보호하려는 목적”이라고 강조했다. 중부사령부는 타격 지점을 구체적으로 설명하지 않았지만 타스님통신을 포함한 이란 매체들은 “반다르아바스에서 세 차례 폭발음이 들렸다”고 전했다. 반다르아바스는 호르무즈 해협의 이란 측 길목으로, 오만 무산담반도 맞은편 항구 도시다.
미군의 이번 공습은 트럼프 대통령이 지난 23일 “대체로 협상안이 완료됐다”고 밝힌 뒤에도 종전 양해각서(MOU) 초안에 동의하지 않는 이란을 더 강하게 압박하려는 의도로 풀이된다. 다만 카타르 알자지라방송은 “이번 공습으로 협상에 차질은 없을 것”이라며 “미군이 아직 중동에 있다는 사실을 이란에 상기시켰다”고 평가했다.
미국과 이란은 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방을 선언한 뒤 60일간 핵 협상 등 주요 쟁점을 논의하는 내용의 MOU 초안을 놓고 막바지 조율에 나선 상태다. 하지만 이란의 농축우라늄 비축분 처리와 자산 동결 해제에서 이견을 좁히지 못해 협상 교착이 계속되고 있다. 월스트리트저널은 이날 중재국 관계자들을 인용해 “양국이 이란의 핵 관련 조치와 제재 완화의 선후 문제를 놓고 강경한 태도를 유지해 협상이 난항에 빠졌다”고 짚었다.
이란 지도부 안에선 강경파의 영향력도 여전히 강한 것으로 관측된다. 모하마드 바게르 졸가드르 이란 최고국가안보회의 사무총장은 이날 성명에서 “후퇴는 없을 것”이라며 “우리는 전장과 외교의 장, 거리로 나온 국민의 영웅적 저항을 통해 이를 보여줬다”고 말했다. 이란의 다른 강경파인 아미르호세인 사베티 의원은 ‘협상하지 않겠다면 어떻게 하겠다는 것인가’라며 지도부에 협상을 호소한 개혁파 마수드 페제시키안 대통령에게 “(미국과의) 전쟁이 시작된 건 협상 도중이었다. 새 최고지도자마저 암살당할 때까지 계속 협상하자는 것인가”라고 비난했다고 반체제 매체 이란인터내셔널이 전했다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지에서 열린 메모리얼데이 기념식 연설에서 “이란은 절대로 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 거듭 강조했다. 다만 트루스소셜에선 이란의 고농축 우라늄 처리 방식에 다소 완화적 입장을 밝히며 “우라늄이 즉시 미국에서, 더 바람직한 방안으로 이란과 조율을 통해 현지(이란)에서, 혹은 다른 수용 가능한 곳에서 미국 원자력위원회나 이에 상응하는 기관의 입회하에 폐기될 것”이라고 설명했다.
이란의 대미 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장과 아바스 아라그치 외무장관은 26일까지 이틀간 중재국 카타르 수도 도하에 머물며 미국과의 간접 대화에 나섰다. 마코 루비오 미국 국무장관은 인도 방문길에 “이란과 구체적인 문구를 정하는 데 며칠이 더 걸릴 수 있다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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