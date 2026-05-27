정용진 탱크데이 사과에 與대변인 “진정성”… 비판 쏟아지자 “송구”
[정치 언박싱]
與 ‘극우세력 심판’ 전략 의견 엇갈려
정 회장 사과 두고 당내 메시지 혼선
“지역 일꾼 뽑는데 이념 논쟁 지나쳐
보수 결집·중도층 이탈 초래” 우려
더불어민주당이 스타벅스 논란 등 ‘내란·극우세력 심판 공세’ 전략을 두고 고심에 빠진 모습이다. 지역 일꾼을 뽑는 6·3 지방선거 성격과 맞지 않고, 외려 보수 결집과 중도층 이탈을 초래한다는 우려가 나오기 때문이다. 정용진 신세계그룹 회장의 ‘탱크데이’ 마케팅 관련 공식 사과에 대한 당 차원 메시지도 혼선을 빚었다.
민주당 지도부 관계자는 26일 국민일보에 “(정 회장의) 사과를 품어줘야 한다. 언제까지 이걸 문제 삼을 순 없다”며 “해당 기업의 일자리가 달린 문제고, 중도층 민심에도 유효하지 않다”고 말했다. 개별 기업 마케팅 논란을 이념화해 선거 전략으로 삼기엔 효과를 다했다는 취지다.
정 회장의 공식 사과에 대한 당 입장은 온탕과 냉탕을 오갔다. 강준현 수석대변인은 이날 정 회장의 사과에 대해 국회 기자간담회에서 “진정성이 있다고 본다”고 말했다. 그러나 일부 당원을 중심으로 “민주당 대변인 맞냐” “정 회장으로부터 돈 먹었냐”는 비판이 쏟아지자 페이스북을 통해 “경솔하게 표현했다. 당과 사전에 논의된 의견이 아니다. 진심으로 송구하다”고 밝혔다.
‘내란·극우세력 심판’ 프레임이 역으로 보수 결집을 부를 수 있다는 우려는 영남권 등 민주당 험지에서 더 크게 제기되고 있다. 김부겸 대구시장 후보 측 관계자는 통화에서 “지난 총선 때도 일부 보수 언론을 시작으로 ‘개헌 저지선’ 프레임이 역으로 제기되며 보수층이 결집했다”며 “지금도 국민의힘이 그렇게 전략을 짜고 있어 위험하다”고 말했다. 김 후보 역시 정 회장의 사과를 두고 “이제 이 정도 선에서 그쳤으면 한다”며 “정부나 정치권이 특정 기업을 공개적으로 압박하거나 소비 자체를 비난하는 분위기로 흐르면 안 된다”고 입장을 밝혔다.
국민의힘은 스타벅스 논란을 지렛대 삼아 역공을 펼치고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 중앙당사에서 기자회견을 갖고 “이재명과 민주당은 국민 자유를 박탈하며 선거의 판을 바꾸려 하고 있다”며 “이재명이 직접 나서서 스타벅스를 공격하는 이유는 재판 취소 특검에 대한 국민 분노를 덮으려는 것”이라고 주장했다. CBS·KSOI가 24~25일 대구시민 1001명을 대상(무선 ARS)으로 실시해 이날 공개한 대구시장 여론조사에선 국민의힘 후보 단일화 이후 처음으로 추경호 국민의힘 후보가 50.1%의 지지율로 김 후보(41.1%)를 오차범위 밖에서 이기는 결과가 발표됐다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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