삼전 성과급 투표 27일 결판… DX노조 “끝까지 싸우겠다”
장기간 협상 피로감… 가결 가능성
동행노조는 투표 무효 소송 예고
보상체계 후폭풍 계속 이어질 듯
삼성전자 노사 관계의 분수령이 될 임금협상 잠정합의안의 운명이 27일 결정된다. 지난 22일부터 진행된 노조원 찬반 투표는 참여율이 90%를 넘어설 정도로 반도체(DS)와 완제품(DX) 부문의 세 대결 양상으로 전개됐다. 거액의 특별 성과급을 받게 될 DS 부문이 조합원 다수를 차지하는 구조를 감안하면 잠정합의안 통과에 무게가 실린다. 다만 DX 부문 노조가 투표 중지 가처분까지 제기하며 “끝까지 싸우겠다”고 맞서고 있어 보상 체계를 둘러싼 후폭풍은 상당 기간 이어질 전망이다.
초기업노조 삼성전자지부는 26일 오전 잠정합의안에 대한 조합원 투표율이 90%를 넘었다고 밝혔다. 오후 9시 기준 투표율은 94%로, 총 선거인수 5만7321명 중 5만3892명이 투표를 마쳤다. 초기업노조와 함께 공동교섭단에 참여하고 있는 전국삼성전자노동조합(전삼노) 역시 80% 중반대의 높은 투표율을 기록하고 있다.
투표 마감 시한은 27일 오전 10시다. 잠정합의안은 재적 조합원 과반이 투표에 참여해 이중 과반이 찬성하면 최종 확정된다. 업계는 특별한 변수가 없는 한 가결 가능성이 높다고 본다. 최대 노조인 초기업노조 조합원 80%가량이 DS 부문 소속인데다, 장기간 이어진 노사 협상에 대한 피로감을 호소하는 분위기도 감지되기 때문이다.
잠정합의안의 핵심은 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 DS 부문 대상 ‘특별경영성과급’ 신설이다. 올해 삼성전자 영업이익 전망치인 300조원을 대입하면 DS 부문 직원들은 연봉 1억원 기준 최대 6억원의 성과급을 받을 수 있다. 반면 가전·휴대전화 등을 생산하는 DX 부문은 성과급으로 600만원 상당의 자사주만 지급 받을 가능성이 높다.
사업부 간 수억원대 보상 격차가 현실화되면서 DX 부문의 반발은 한층 거세지고 있다. DX 부문 중심으로 구성된 제3노조인 삼성전자노동조합 동행(동행노조)의 조합원은 기존 2600명 수준에서 잠정합의안 발표 이후 1만3000명대로 급증했다. 삼성전자 사내 메신저에선 DX 부문 직원들이 ‘DX 패싱 반대’ 문구를 상태 메시지로 게시하는 등 공개적으로 불만을 표출하고 있는 것으로 알려졌다.
동행노조는 이날 수원지법에 찬반 투표 중지 가처분 신청을 제출하며 법적 대응에도 돌입했다. 박재용 동행노조 위원장은 “조합의 막강한 권력을 쥐고 있는 대표 노조(초기업노조)는 소수 노조의 평등권과 투표권을 인정하지 않았다”며 “잠정합의안에서 소외된 DX부문 조합원을 위해 끝까지 싸울 것”이라고 밝혔다.
다만 법원은 DX부문 직원 5명이 지난 15일 접수한 ‘임금·단체교섭 중지’ 가처분 신청에 대해 이날 초기업노조 손을 들어줬다. 수원지법 민사31부는 “교섭요구안이 특정 조합원 요구에 치우쳐 소속 조합원의 이해관계를 제대로 반영하지 못하는 등 중대한 하자가 있다는 점을 충분히 소명했다고 볼 수 없다”며 가처분 신청을 기각했다. 재판부는 “설문조사 등 과정을 보면 조합원 의견 수렴 절차를 전혀 거치지 않았다고도 보기 어렵다”며 “이미 잠정합의안이 도출돼 단체교섭행위가 종료됐다고 볼 여지도 있다”고 덧붙였다.
동행노조가 이날 제기한 투표 중지 가처분 심문기일 역시 투표 결과가 나온 이후인 29일로 지정되면서, 투표 절차는 그대로 진행되게 됐다. 그러나 동행노조는 이후 투표 무효 확인 소송까지 불사하겠다는 입장을 보이고 있다.
박상은 이주은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사