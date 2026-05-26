‘저농축 우라늄·IAEA 협력 카드’로 비확산 진영 설득 나선다
국방부 ‘핵잠 개발 기본계획’
민감한 핵무기 전용 가능성 차단
일각 “美 반대파 의심 해소 한계”
정부가 핵추진잠수함 도입을 두고 핵무장에 대한 국제사회의 의구심을 해소하기 위한 총력전에 돌입한다. 핵연료로 저농축 우라늄 사용, 국제원자력기구(IAEA)와 안전조치 체계 구축 등을 내세우며 미국 내 비확산론자들의 우려를 불식하겠다는 구상이다. 하지만 2000년대부터 제기돼온 한국 핵무장에 대한 우려를 단시간에 털어내는 건 매우 어려운 과제다. 오는 11월 미국 중간선거 결과에 따라 비확산 기조가 더 강해질 수도 있다. 결국 트럼프 2기 행정부의 레임덕이 오기 전 속도감 있게 한·미 간 협상을 추진해야 한다는 압박감이 커지고 있다.
국방부는 26일 ‘대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획’을 통해 “대한민국은 국제사회의 신뢰를 바탕으로 핵 비확산 의무를 투명하고 확고하게 이행할 것”이라며 “미국과 긴밀한 소통 아래 핵잠수함 추진 체계에 필요한 핵연료인 저농축우라늄 확보 및 관리 과정 전반에 걸쳐 핵 비확산 의무를 성실히 이행할 것”이라고 강조했다.
기본계획은 핵 비확산 논쟁에서 반복적으로 제기돼 온 핵심 쟁점들을 다뤘다. 정부는 핵잠수함 연료로 저농축 우라늄을 사용하고, 고농축 우라늄 사용 가능성을 배제하는 방향으로 운용 원칙을 설정했다. 핵연료는 비확산 진영이 가장 민감하게 보는 부분이다. 저농축 우라늄을 사용함으로써 잠수함용 핵연료를 핵무기로 전용할 가능성을 배제하겠다는 의지를 표명한 것이다.
핵잠수함의 설계·건조·운용·정비·핵연료관리·해체에 이르는 전 과정을 국내에서 수행하되 IAEA와 협력해 별도 안전조치 체계를 구축하겠다는 원칙도 제시했다. 한 외교 소식통은 “지난달 방한한 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 우리가 핵잠수함을 만들게 되면 반드시 IAEA 안전조치 협정에 따라 (핵무기로) 전용되지 않는 걸 투명하게 보여줘야 한다고 강조했다”고 말했다. 정부는 한·미 간 안보 협의가 본격적으로 시작되면 IAEA와 별도 협정을 맺기 위한 작업에 착수할 전망이다. 한국은 이미 IAEA와 ‘핵물질을 무기로 전용하지 않는다’는 내용의 포괄적 안전조치 협정을 맺고 있지만 ‘군함 추진용 핵물질’은 별도 협의가 필요하다.
핵연료로 저농축 우라늄을 사용하는 것도 비확산론자의 반대 여론을 최소화하기 위한 선택이다. 핵잠수함 도입을 위해 IAEA와 4년 이상 협의 중인 호주는 90% 이상의 고농축 우라늄 사용을 목표로 한다. 고농축 우라늄은 언제든 핵무기로 전용될 수 있는 만큼 IAEA 내부에서 반대 여론이 나오는 것으로 알려졌다.
이러한 노력에도 일각에선 미국 내 비확산론자의 의심을 지우기에 한계가 있을 것이란 관측이 나온다. 2004년 우라늄 농축 사태가 국제적 파장을 불러일으켰을 때부터 뿌리 깊은 의심이 이어져 왔기 때문이다. 이병철 경남대 극동문제연구소 교수는 “미국 중간선거에서 민주당이 이기면 저농축 우라늄 핵잠수함 도입 가능성이 줄어든다”고 우려했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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