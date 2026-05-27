‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능”
[이슈 분석]
행사 시 신세계 지분 헐값 매각
신세계 “계약상 귀책사유 아냐”
수익성 둔화 속 ‘겹악재’로 위기
스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란으로 미국 본사의 ‘콜옵션’(주식매수청구권) 행사 가능성이 끊이지 않고 언급된다. 미 본사가 콜옵션을 행사하면 신세계그룹은 스타벅스 지분을 싼 값에 내놔야 하는 치명적인 타격을 입는다. 많게는 수천억원 규모의 손실이 예상된다. 콜옵션은 스타벅스의 브랜드 가치가 훼손됐다는 이유로 행사할 수 있다. 신세계그룹은 일단 “계약상 요건에 해당하지 않는다”며 선을 그었으나, 미국 본사가 향후 어떤 결정을 내릴지는 미지수다.
전상진 신세계그룹 부사장은 26일 서울 강남구의 한 호텔에서 기자간담회를 열고 미국 본사의 콜옵션 행사 가능성에 대해 “현재 말씀드릴 수 있는 부분이 없다”면서도 “계약서상 귀책 사유 발생 시 콜옵션 행사 가능 조항은 있지만, 이번 사안은 해당하지 않는 것으로 보고 있다. 본사 역시 이 부분을 거론하지 않고 있다”고 밝혔다.
콜옵션이 발동되면 미국 본사는 신세계그룹의 보유 지분을 일정 조건 아래 다시 사들일 수 있다. 조건은 이렇다. 미국 본사는 특정 상황에서 시장가격보다 약 35% 할인된 가격으로 신세계그룹이 보유한 스타벅스코리아 지분을 재매입할 수 있다. 신세계그룹은 2021년 7월 당시 미국 본사가 보유한 주식(50%) 가운데 17.5%를 4743억원에 인수해 67.5%의 지분으로 스타벅스코리아 최대주주가 됐다.
신세계그룹이 ‘해당사항 없다’고 말한 근거는 계약서에 적힌 귀책 사유 때문으로 분석된다. 계약서에는 “당사 귀책 사유에 따른 의무 불이행 등으로 인해 라이센스 계약 해지가 가능하다”는 내용이 적혀있다. 그러나 귀책 사유는 출점계획 미달, 채무 불이행, 비밀유지의무 위반 등으로 한정돼 있다는 설명이다.
그렇다고 미 본사가 콜옵션을 발동할 수 없다는 의미는 아니다. 이번 사안으로 브랜드 가치 훼손을 이유로 삼는다면 귀책 사유 인정 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다. 계약 문구 해석에 따라 상황이 얼마든지 변할 수 있다. 싼값에 지분을 다시 사들이면 재정상 큰 이득을 볼 수 있는 만큼 미국 본사가 상황을 전략적으로 활용할 가능성도 나온다.
시장 안팎에서는 이번 논란으로 미국 본사가 즉각적인 콜옵션을 행사할 가능성은 크지 않다고 본다. 한국 시장이 스타벅스 글로벌 사업에서 차지하는 비중이 작지 않은 데다가 안정적인 현지 파트너십 역시 중요하기 때문이다. 부장판사 출신 한 변호사는 “넓게 보면 스타벅스의 이미지가 실추됐다고 주장할 여지는 충분히 있다. 그러나 스타벅스 운영사가 글로벌 사업을 영위하는 만큼 여러 요소를 종합적으로 고려해 판단할 것”이라며 “굳이 현시점에 계약상 분쟁을 일으킬 필요는 없어 보인다”고 말했다. 향후 대응과 여론이 변수가 될 가능성은 있다.
이번 사건을 계기로 스타벅스코리아의 위기는 지속할 전망이다. 신세계그룹이 최대주주가 된 이후 스타벅스코리아는 매출과 출점에서 빠른 속도로 외형 성장을 이뤘으나, 낮은 수익성은 오랫동안 약점으로 거론됐다. 2021년 스타벅스코리아 영업이익은 2393억원으로 정점을 찍었다가 이듬해 1224억원으로 급감했다. 등락을 반복하던 실적은 최근 들어 다시 둔화 흐름을 보이고 있다. 커피 시장 경쟁 격화와 신규 출점 등에 따른 비용 부담이 커진 영향이다. 이번 ‘탱크데이’ 논란으로 불매 움직임, 정치권·정부 압박까지 겹치면서 브랜드 리스크가 한층 부각되고 있다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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