네타냐후 “헤즈볼라 더 강하게 타격”… 종전 협상에 ‘찬물’
“헤즈볼라 드론 공격 대응팀 운영”
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 군사 공세를 한층 강화하겠다고 밝혀 미국과 이란 간 종전을 위한 협상에 새로운 변수로 떠올랐다.
타임스오브이스라엘은 네타냐후 총리가 25일(현지시간) 영상 성명을 통해 “헤즈볼라와 전쟁 중”이라며 “더욱 강하게 타격하라고 지시했다”고 전했다. 그는 또 “헤즈볼라의 드론 공격 대응을 위해 특별대응팀을 운영하고 있다”고 강조했다.
로이터통신은 네타냐후 총리가 베이루트 직접 공습 재개에 대해 언급하지 않았지만 이스라엘군(IDF)이 헤즈볼라의 거점인 레바논 동부 베카 계곡을 공습했다고 보도했다. 통신은 또 레바논 보안 소식통을 인용해 공세 강화 발표 직후 베이루트 남부 교외 주민들이 대피하기 시작했다고 전했다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 지난달 16일 휴전 이후 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌로 레바논에서 최소 608명이 사망했다. 이스라엘군도 이 기간 헤즈볼라의 공격으로 최소 11명의 이스라엘 군인이 사망했다고 밝혔다.
지난달 16일 휴전에 합의한 이스라엘과 헤즈볼라는 이후에도 교전을 이어가고 있다. 이에 따라 이란은 미국과의 협상 과정에서 이스라엘의 레바논 공습 중단을 요구하는 반면 이스라엘은 레바논을 포함한 모든 전선에서 위협에 대응할 권리가 있다는 입장을 고수 중이다. 로이터통신 등 외신은 이란 대표단이 중재국인 카타르 수도 도하에 도착한 직후 네타냐후 총리의 발언이 나온 것에 주목해 네타냐후 총리가 군사 압박 수위를 높여 협상판을 흔들려는 것 아니냐는 분석을 내놨다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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