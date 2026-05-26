스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불
잔액 상관없이 신청 후 7일 이내
신세계그룹이 스타벅스 카드 환불 기준을 완화했다. 이로써 ‘탱크데이’ 이벤트에 대한 반발로 ‘탈벅’(탈스타벅스)을 원하는 고객들이 카드 잔액과 상관없이 환불받을 수 있게 됐다.
스타벅스코리아는 환불 관련 시스템 개발 과정을 거쳐 다음 달 1일부터 14일까지 충전 금액 사용 비율 조건과 관계없이 고객이 요청할 경우 한시적으로 환불을 지원할 예정이라고 26일 밝혔다.
기존에는 스타벅스 카드 이용 약관에 따라 최종 충전 잔액의 60% 이상 사용하면 40% 이하에 해당하는 잔액을 환불받을 수 있었다. 하지만 이 기간에는 스타벅스 카드를 보유한 고객이면 누구나 60% 이상 사용 조건 없이 스타벅스 모바일 앱을 통해 환불을 신청할 수 있다.
환불 요청한 잔액은 신청 후 7영업일 이내에 받게 된다. 계정당 현재 최대 보유 잔액 한도인 200만원까지 환불할 수 있다. 즉시 스타벅스 리워드 회원 탈퇴를 원하는 고객은 매장을 방문해 무기명 실물 카드로 잔액을 전액 이전하면 예외 환불 기간 이전에도 바로 회원에서 탈퇴할 수 있다.
신세계그룹은 앞서 이날 오전 열린 기자회견까지만 해도 환불과 멤버십 탈퇴에는 관련 부처와의 협의 등이 필요하다고 대답을 유보했다. 전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 “공정거래위원회에서 선불 충전금 같은 경우에는 신유형 상품권 표준 약관이라는 게 있어서 일정 부분을 사용해야 환불할 수 있는 그런 규정이 되어 있다. 이 부분은 관련 부처와 지금 협의하고 있다”고 밝힌 바 있다.
그럼에도 신세계그룹이 환불 방침을 한시적으로 변경한 건 탈벅을 요구하는 소비자들의 지속적인 요구와 비판 때문으로 보인다. 소비자단체협의회는 앞서 성명을 내고 “선불식 충전카드의 불합리한 환불 규정과 관련해 제도를 조속히 개선해야 한다”고 촉구하기도 했다.
환불 결정으로 적잖은 고객이 이탈할 가능성이 있다. 전 부사장은 “저희가 매출 따질 계제는 아니지만 매우 많은 매출 감소가 있다”며 “그 부분보다는 어떻게든 이번에 정신적 피해를 보신 모든 분께 치유가 우선이라고 생각하고 있다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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