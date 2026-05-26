김명수 전 합참의장 27일 소환… 핵심쟁점은 계엄 당시 ‘군령권’
특검 “국회 軍투입 제지 않은 부작위”
김측 “김용현 전 장관이 직접 지휘”
2차 종합특검이 ‘1호 인지사건’으로 규정한 합동참모본부 수뇌부의 내란 관여 의혹에서 12·3 비상계엄 당시 김명수(사진) 전 합참의장의 군 작전지휘권(군령권) 인정 여부가 핵심 쟁점으로 부상했다. 특검은 ‘군 서열 1위’로 군령권을 가진 김 전 의장이 군의 국회 투입을 제지하지 않은 점을 문제로 본다. 반면 김용현 전 국방부 장관이 직접 군을 지휘하는 상황에서 김 전 의장에게 책임을 묻기 어렵다는 반론도 만만치 않다.
26일 법조계에 따르면 특검은 27일 김 전 의장을 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다. 김 전 의장은 12·3 비상계엄 당시 수도방위사령부 등이 국회에 투입되는 것을 제지하지 않아 계엄에 동조했다는 의혹을 받는다.
특검 수사의 핵심 쟁점은 당시 김 전 의장에게 군령권이 있었는지 여부가 될 전망이다. 합참의장은 평시 국군조직법에 따라 군령권을 가진다. ‘합참의장은 국방부 장관의 명을 받아 전투를 주 임무로 하는 각 군의 작전부대를 지휘·감독한다’고 규정하는 국군조직법 제9조 2항에 따라서다. 다만 김 전 의장은 12·3 비상계엄 당시 계엄 업무를 총괄하는 계엄사령관에 임명되지 않았다. 당시 계엄사령관은 박안수 전 육군참모총장이었다. 김 전 의장 측은 당시 의사결정 과정에서 배제됐다고 주장해 왔다.
그러나 특검은 비상계엄 시에도 국군조직법에 따라 김 전 의장에게 군령권이 인정되며, 군의 국회 투입을 제지하지 않은 ‘부작위’의 책임이 있다고 보고 있다. 특히 특검은 계엄사령관의 권한을 규정한 계엄법에 주목한다. 계엄법 제3조 및 시행령 제7조에 따르면 비상계엄 시 계엄사령관의 권한은 군사경찰과 행정·사법 분야에만 국한될 뿐 병력 운용은 여전히 합참의장의 권한이라는 게 특검의 시각이다.
반면 김 전 의장 측은 당시 김 전 장관이 직접 나서서 군을 지휘해 자신은 실질적으로 군령권을 행사할 수 없었다고 반박한다. 김 전 장관은 비상계엄 선포 뒤 합참 전투통제실에서 전군주요지휘관회의를 주재하며 “모든 군사 활동은 장관이 책임진다”고 말했다. 또 “부여된 임무에 전념하고, 명령에 불응 시 항명죄로 다스린다”고 했다. 앞서 합참 관련 의혹을 수사한 내란 특검 역시 이런 사정을 고려해 김 전 의장을 수사선상에서 제외한 것으로 전해졌다.
한편 특검은 이날 비상계엄 당시 이상민 전 행정안전부 장관에게서 언론사 단전·단수 지시를 받은 허석곤 전 소방청장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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