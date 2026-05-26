힘없는 지도부에 보수재편 영향력?… 선거 약발은 미지수
[이슈 분석] 예민한 시기 등판한 박근혜
박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 격전지마다 국민의힘 후보 지원 유세에 나서고 있다. 박 전 대통령 측은 옛 친박(친박근혜) 후보에 대한 의리 차원이라고 밝혔지만 예민한 시기, 예민한 지역 방문에 의견이 분분하다. 당 안팎에선 박 전 대통령이 적극적 지원 유세로 정치적 영향력을 회복한 뒤 선거 이후 보수 재편 과정에서 모종의 역할을 할 것이라는 관측도 나온다.
박 전 대통령은 27일 부산 기장시장을 찾아 국민의힘 후보 지원 유세에 나선다. 지난 23일 대구, 25일 대전·충남 공주 등 충청 지역에 이어 세 번째다. 28일에는 강원도 원주를 찾아 김진태 강원지사 후보 유세를 지원한다. 민주당의 전국적 우세 속에서 모두 국민의힘 후보가 경합 중인 지역이다. 부산시당위원장인 정동만 의원이 유세 지원을 강력히 요청한 것으로 전해졌다. 박형준 부산시장 후보도 박 전 대통령 일정에 동참하기로 했다.
박 전 대통령 지원은 지역에서 요청이 들어오면 이를 수락하는 방식으로 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 주로 친박 후보를 중심으로 지원이 이뤄지고 있다. 장동혁 지도부와의 교감하에 선거 지원이 이뤄지는 것은 아니라고 한다. 박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 26일 “박 전 대통령은 당과 전혀 상의 없이 독자 결정으로 지역을 방문하고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.
박 전 대통령의 정치적 재기 여부를 두고 의견은 엇갈리고 있다. 한 중진 의원은 “대통령에 다시 출마할 수 있는 것도 아니고, 정치 행보가 아니다”며 “한쪽으로 과도하게 치우친 정치 권력의 균형을 잡아야 한다는 순수한 애국심의 발로”라고 말했다. 반면 리더십에 상처를 입은 장동혁 상임선거대책위원장을 대신해 박 전 대통령이 선거판 전면에 나서면서 보수 재편 과정에서 무게감 있는 역할을 할 것이라는 전망도 적지 않다. 이미 보수 진영 내부에선 박 전 대통령의 정치적 복권이 어느 정도 이뤄졌다는 시각도 적지 않다. 다른 중진 의원은 “박 전 대통령 유세 현장에 상당한 인파가 몰렸다”며 “윤석열 전 대통령의 계엄과 탄핵, 이재명 대통령의 사법 리스크와 국가 운영 방식을 보면서 국민께서도 박 전 대통령 사안이 과연 탄핵할 만한 사안이었나 다시 보는 것 같다”고 주장했다. 한 야권 인사는 “보수 지지층에선 윤 전 대통령 사태를 보면서 박 전 대통령은 억울할 수 있다는 여론도 일부 형성돼 있다”고 전했다.
박 전 대통령이 보수 재건에 역할을 할 경우 같은 가치를 내건 한동훈(무소속) 부산 북갑 국회의원 후보의 입지는 줄어들 수밖에 없다. 반대로 전통적 보수 결집으로 선거에서 선방하면 할수록 장동혁 지도부의 당권 유지 명분도 높아진다. 이에 대해 한 야권 중진은 “누군가와 사전에 ‘당신을 돕겠다’ 하실 분이 아니다”고 평가했다.
박 전 대통령 등판이 실제 선거에 미칠 영향력에 대해선 평가가 엇갈린다. 영남권의 한 의원은 “현 정치 구도에 실망해 투표하지 않으려 했던 전통적 지지층을 투표장으로 돌려 세워 결집시키는 역할을 할 수 있을 것으로 본다”고 평가했다. 반면 중도층 유입을 막아 제한적 효과에 그칠 것이라는 반론도 있다. 김용태 의원은 KBS 라디오에서 “보수 결집 효과는 있을지 모르겠지만 중도층 소구력은 많지 않을 것으로 생각한다”고 말했다.
이형민 정우진 박준상 기자 gilels@kmib.co.kr
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