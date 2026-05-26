美·中 정상회담 앞둔 이달초… 대만, 美 본토 군사훈련 참여
‘무기 판매’ 둘러싼 갈등 고조될 듯
대만군이 미국에서 열린 군사훈련 ‘웨스턴 스트라이크’에 처음 참여했다는 보도가 나왔다.
대만 연합보는 26일 소식통을 인용해 대만군이 이달 초 미국 워싱턴주 루이스·매코드 합동기지에서 실시된 이 군사훈련에 병력을 파견했다고 전했다.
대만군은 여단급 지휘체계 아래 상륙부대 등 2개 대대를 편성해 하이마스(고속기동포병로켓시스템) 실사격과 신속 배치 훈련 등을 진행했다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞둔 민감한 시기였지만 루쿤슈 대만 육군 총사령관이 미국을 방문해 훈련 참가 부대를 시찰한 것으로 알려졌다. 대만 육군 사령부는 이에 대한 논평을 거부했다.
대만 국방전략자원연구소 쑤즈윈 소장은 “대만은 훈련 장소에 제한이 있는데 미군과 연합훈련 및 공동작전 검증을 통해 대만군의 전투 능력을 확장할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
한 소식통은 “대만군이 2021년부터 비밀리에 장병을 파견해 미국 미시간주 그레이링 합동훈련 센터에서 미국 주방위군과 함께 인도·태평양 분쟁에 대비한 ‘노던 스트라이크’ 훈련도 실시했다”고 말했다.
이번 보도로 대만에 대한 무기 판매를 둘러싼 미·중 갈등이 더 고조될 수 있다는 우려가 나온다. 미국은 지난해 12월 11억 달러의 무기 판매를 승인한 데 이어 14억 달러 규모의 추가 판매를 추진 중이다.
중국 외교부는 2021년 미군 특수부대가 비밀리에 대만군을 훈련시켰다는 보도가 나왔을 때 강하게 반발했다.
베이징=송세영 특파원
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사