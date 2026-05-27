신세계 내부 감사 ‘한계’… “물탱크서 영감, 고의성 없어”

일부는 첨부파일 안 열고 결재

법무팀 배제 등 시스템도 결함

‘책상에 탁’ AI 제안이란 주장도

“경찰조사 후 법적 책임 물을 것”

신세계그룹 관계자들이 26일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 기자회견을 열고 스타벅스코리아 ‘탱크데이’ 프로모션에 대한 진상조사 결과를 발표하고 있다. 신세계그룹은 “자체 조사 결과 고의성을 확인하지 못했다”고 결론 내렸다. 최현규 기자

신세계그룹은 “스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅에 대한 자체 조사 결과 고의성을 확인하지 못했다”고 결론 내렸다. 조사대로라면 문제가 된 문구를 기획한 직원은 인공지능(AI)에 (해당 문구의 적절성을) 물어본 후 기안을 올렸고, 보고 체계에 있는 임직원 누구도 이 문구의 문제를 지적하지 못했다. 또 해당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적·절차적 한계가 존재했다고 설명했다.



신세계그룹은 26일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 기자회견을 열고 스타벅스코리아 ‘탱크데이’ 프로모션에 대한 진상조사 결과를 발표했다.



조사 결과에 따르면 이번 마케팅은 스타벅스코리아 이커머스팀에서 기획됐다. 이커머스팀 실무자가 기안을 올리면 팀장 검토를 거쳐 전략지원본부장과 대표이사가 최종 승인하는 구조였다. 문제의 프로모션도 팀장과 본부장, 대표이사 등 총 4단계 보고 체계를 통과해 확정됐다. 하지만 이들 중 누구도 “5·18광주민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행하는 건 잘못”이라고 지적하지 않았다. 특히 일부는 디자인 시안이 담긴 이메일 첨부 파일을 확인하지도 않았다.



이벤트에 대해 마케팅 관련 부서의 결정을 검토해야 할 사회공헌활동(CSR)팀과 법무팀도 결정 과정에서 배제됐다. 신세계그룹은 “마케팅이 매출에만 너무 신경쓰다 보니 날짜, 의미가 주는 것들을 생각하지 못했다”며 “시스템적으로 개선할 방안을 논의하고 있다”고 말했다.



관련 직원들은 조사 과정에서 고의성을 부인한 것으로 전해졌다. 신세계그룹에 따르면 스타벅스가 텀블러(탱크·단테·나수) 이벤트를 기획한 건 지난달 15일이다. 이때 이미 단테데이(15일)와 탱크데이(18일), 나수데이(20일)로 행사명을 정했다. 신세계그룹은 “나수 텀블러 홍보 문구인 ‘가방에 쏙’과 라임을 맞추기 위해 AI에 문구를 물어봤다는 취지의 진술도 있었다”고 밝혔다.







신세계그룹의 자체 조사라는 한계가 분명했던 것으로 보인다. 회사 측에 따르면 해당 행사를 기획한 직원은 총 5명이다. 이 중 2명은 결백을 입증하고 싶다는 의지를 피력하면서 휴대전화를 제출했다. 반면 나머지 3명은 휴대전화를 제출하지 않았다. 휴대전화 포렌식 등을 통해 마케팅 담당 직원들의 사전 모의 여부를 가려낼 여력이 없었던 셈이다. 회사 관계자는 “경찰 조사에 적극 협조하고, 경찰 조사에서 누구라도 의도를 갖고 이벤트를 기획했다는 사실이 밝혀지면 해당 임직원을 즉각 해고 조치하고, 모든 민형사상 책임을 묻겠다”고 밝혔다.



온라인상에서 제기된 각종 의혹에 대한 해명도 이어졌다. 신세계그룹 측은 ‘탱크’ 텀블러 명칭과 관련해 “해외 제조사가 실제 물탱크에서 영감을 받아 만든 제품”이라며 “2023년부터 호주와 태국 등 해외에서도 동일한 이름으로 판매돼 왔다”고 설명했다.



이택현 김승연 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 신세계그룹은 “스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅에 대한 자체 조사 결과 고의성을 확인하지 못했다”고 결론 내렸다. 조사대로라면 문제가 된 문구를 기획한 직원은 인공지능(AI)에 (해당 문구의 적절성을) 물어본 후 기안을 올렸고, 보고 체계에 있는 임직원 누구도 이 문구의 문제를 지적하지 못했다. 또 해당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적·절차적 한계가 존재했다고 설명했다.신세계그룹은 26일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 기자회견을 열고 스타벅스코리아 ‘탱크데이’ 프로모션에 대한 진상조사 결과를 발표했다.조사 결과에 따르면 이번 마케팅은 스타벅스코리아 이커머스팀에서 기획됐다. 이커머스팀 실무자가 기안을 올리면 팀장 검토를 거쳐 전략지원본부장과 대표이사가 최종 승인하는 구조였다. 문제의 프로모션도 팀장과 본부장, 대표이사 등 총 4단계 보고 체계를 통과해 확정됐다. 하지만 이들 중 누구도 “5·18광주민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행하는 건 잘못”이라고 지적하지 않았다. 특히 일부는 디자인 시안이 담긴 이메일 첨부 파일을 확인하지도 않았다.이벤트에 대해 마케팅 관련 부서의 결정을 검토해야 할 사회공헌활동(CSR)팀과 법무팀도 결정 과정에서 배제됐다. 신세계그룹은 “마케팅이 매출에만 너무 신경쓰다 보니 날짜, 의미가 주는 것들을 생각하지 못했다”며 “시스템적으로 개선할 방안을 논의하고 있다”고 말했다.관련 직원들은 조사 과정에서 고의성을 부인한 것으로 전해졌다. 신세계그룹에 따르면 스타벅스가 텀블러(탱크·단테·나수) 이벤트를 기획한 건 지난달 15일이다. 이때 이미 단테데이(15일)와 탱크데이(18일), 나수데이(20일)로 행사명을 정했다. 신세계그룹은 “나수 텀블러 홍보 문구인 ‘가방에 쏙’과 라임을 맞추기 위해 AI에 문구를 물어봤다는 취지의 진술도 있었다”고 밝혔다.신세계그룹 조사 과정을 종합하면 고의성은 확인되지 않은 셈이다. 새 텀블러 홍보 문구의 말맛을 맞추다 보니 문제의 발언이 포함됐고, 기업 의사결정 과정의 문제로 걸러내지 못했다는 것이다. 하지만 과거에 여러 차례 도마 위에 오른 바 있는 스타벅스의 마케팅 검수 과정이 이토록 허술했다는 점을 받아들이지 못하겠다는 여론도 비등하다. 오월단체와 소비자 일각에서는 벌써 알맹이 없는 조사라는 비판이 나오고 있다.신세계그룹의 자체 조사라는 한계가 분명했던 것으로 보인다. 회사 측에 따르면 해당 행사를 기획한 직원은 총 5명이다. 이 중 2명은 결백을 입증하고 싶다는 의지를 피력하면서 휴대전화를 제출했다. 반면 나머지 3명은 휴대전화를 제출하지 않았다. 휴대전화 포렌식 등을 통해 마케팅 담당 직원들의 사전 모의 여부를 가려낼 여력이 없었던 셈이다. 회사 관계자는 “경찰 조사에 적극 협조하고, 경찰 조사에서 누구라도 의도를 갖고 이벤트를 기획했다는 사실이 밝혀지면 해당 임직원을 즉각 해고 조치하고, 모든 민형사상 책임을 묻겠다”고 밝혔다.온라인상에서 제기된 각종 의혹에 대한 해명도 이어졌다. 신세계그룹 측은 ‘탱크’ 텀블러 명칭과 관련해 “해외 제조사가 실제 물탱크에서 영감을 받아 만든 제품”이라며 “2023년부터 호주와 태국 등 해외에서도 동일한 이름으로 판매돼 왔다”고 설명했다.이택현 김승연 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지