코스피 첫 8000 돌파… 시총 세계 7위로 껑충
삼전닉스 견인… 장중 8131.15 터치
코스피가 종가 기준 처음으로 8000을 돌파하며 시가총액 6581조원을 기록했다. 시총 기준 전 세계 7위다. 대장주 삼성전자는 장중 주당 30만원, SK하이닉스는 종가 기준 200만원을 각각 넘어서며 심리적 저항선을 돌파했다. 삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 상품이 27일 출시되며 반도체주 중심의 추가 상승 기대감도 커지고 있다.
26일 코스피는 전 거래일보다 199.80포인트(2.55%) 오른 8047.51에 마감했다. 코스피가 종가 기준으로 8000을 넘은 것은 처음이다. 이날 오전 한때 외국인 수급까지 더해져 상승폭을 3.61%까지 높이며 장중 최고 지수인 8131.15를 찍기도 했다. 상승률로는 전 세계 1위다. 코스피는 올해 들어 약 91.0% 상승해 일본(29.4%) 튀르키예(23.3%) 이탈리아(11.7%) 미국(9.2%) 중국(4.6%) 등 주요국 증시를 제쳤다.
상승 속도도 가팔라지고 있다. 종가 기준 8000 돌파까지 7000 돌파 이후 13거래일밖에 걸리지 않았다. 6000에서 7000을 돌파하는 데 걸린 47거래일의 3분의 1 수준으로 단축됐다. 시총 규모로는 미국 중국 일본 홍콩 대만 인도의 뒤를 이었다. 영국에 이어 캐나다도 앞질렀다.
코스피 급등을 주도한 건 인공지능(AI) 밸류체인, 그중에서도 반도체다. 엔비디아 등 빅테크 실적 호조세, 투자 확대에 따른 메모리반도체 공급계약 증가 등이 ‘삼전닉스’ 실적 전망치를 상향했고 시장 반응으로 이어졌다. 투자자 예탁금이 꾸준히 늘어나는 것도 증시 상승을 뒷받침한다. 지난해 말 87조8000억원이었던 투자자 예탁금은 지난 20일 기준 125조6000억원으로 70%가량 증가했다.
이광수 김진욱 기자 gs@kmib.co.kr
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