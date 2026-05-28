“한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것”
日서 줄서 먹는 ‘아임도넛’ 강창민 대표
지난 22일 오전 11시 서울 마포구 ‘아임도넛’ 홍대점. 테이블도 없는 간소한 공간 안에서 직원 10여명이 쉴 새 없이 도넛을 나르고 있었다. 진열대엔 형형색색 도넛이 빼곡히 놓였다.
‘생(生)도넛’이라는 새로운 장르를 소개하는 아임도넛을 한국에 들여온 건 강창민(37) 에잇그라운드 대표다. 이날 만난 강 대표는 “유행은 한 번 경험하면 곧 다른 걸 찾게 되는 형태”라며 “남을 따라가기보다 우리가 하고 싶은 걸 하려고 한다. 새로운 카테고리를 만들어 우리를 따라오게 하고 싶다”고 말했다.
아임도넛은 일본 후쿠오카의 인기 베이커리 ‘아맘 다코탄’을 운영하는 히라코 료타 셰프가 만든 브랜드다. 천연발효종 반죽을 장시간 저온 숙성해 기존 도넛보다 풍부한 수분감과 쫄깃한 식감을 살린 생도넛으로 유명하다. 일본 현지에서도 줄을 서서 먹을 정도로 인기를 끌고 있다. 한국은 미국과 대만에 이은 세 번째 글로벌 진출 국가다.
강 대표는 원래 생명과학을 공부하던 학생이었다. 군 복무 중 “어차피 언젠가는 사업을 하게 될 것 같다”는 생각에 제대 후 친구와 함께 압구정의 한 이자카야를 찾아가 무급으로 요리를 배웠다. 이후 서울대 인근에서 포장마차를 열었고 대학생 사이에서 입소문을 타며 첫 성공을 거뒀다.
하지만 투자금을 받아 강남에서 시작한 레스토랑 사업이 실패로 끝나면서 27살의 나이에 약 4억원의 빚이 생겼다. 그는 “오래 끌고 가려면 장사가 아닌 경영을 해야한다는 걸 배웠다”며 “왜 실패했는지를 계속 분석했다”고 말했다. 이후 그는 핼러윈 콘셉트 레스토랑 ‘마녀주방’을 론칭하며 다시 일어섰다. 경영학으로 전과해 프랜차이즈 시스템을 공부했고 치킨 브랜드 ‘당치땡’을 미국과 싱가포르 등에 진출시키며 해외 시장도 경험했다.
아임도넛을 들여온 것도 이 같은 경험의 연장선이다. 그가 아임도넛에 주목한 건 단순한 유명세 때문만은 아니었다. 이탈리안 요리를 공부한 히라코 셰프는 작은 베이커리에서 시작해 도넛과 핫도그 브랜드를 차례로 확장했다. 강 대표는 “도넛 하나도 애피타이저·메인·디저트의 흐름으로 설계돼 있었다”며 “매장 자체가 예술적으로 느껴졌다”고 말했다.
국내에선 일본의 기술은 유지하면서도 한국식 재해석을 더했다. 강 대표는 일본 본사와 매일 제품 상태를 공유하면서 김과 치킨, 보쌈 등을 활용한 한국형 메뉴를 선보이고 있다. K팝 가수와 협업한 도넛과 굿즈를 해외 매장에서도 함께 론칭하는 프로젝트도 준비 중이다. 아임도넛은 지난해 성수 1호점에 이어 올해 홍대와 강남 신세계, 안국 등에 직영점을 연다. 내년에는 부산 진출과 함께 ‘아맘 다코탄’의 서울 플래그십 매장도 선보일 계획이다. 강 대표는 “핵심이 되는 반죽과 품질 기준만큼은 끝까지 지킬 것”이라며 “앞으로도 해외에서 잘 운영되고 있는 브랜드를 한국 시장에 소개하는 일을 계속 해보고 싶다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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