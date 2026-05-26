트럼프의 ‘아브라함 협정’ 압박… 관련국 반응은 “싸늘”
美 강경파·친이스라엘 진영 의식
파키스탄 “국가 근본 이념과 충돌”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상 도중 ‘아브라함 협정’ 확대 카드를 꺼내 중동 국가를 연일 압박하고 있다. 미국 내 강경파와 친이스라엘 진영을 달래기 위한 포석으로 해석된다. 중동에서 이스라엘 승인이 각국의 정통성 및 팔레스타인과의 관계 설정 문제와 얽혀 있어 실현 가능성은 낮다는 평가가 나온다.
트럼프는 25일(현지시간) 트루스소셜에 사우디아라비아, 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 이집트, 요르단 6개국을 지목하며 아브라함 협정에 의무적으로 가입해야 한다고 주장했다. 그는 “사우디와 카타르의 즉각적인 서명으로 시작돼야 하며 이후 다른 국가들이 뒤따라야 한다”고 강조했다. 이어 “응하지 않을 경우 불순한 의도를 보여주는 것”이라며 “이란도 협정에 서명한다면 전례 없는 세계 연합의 일원이 되는 영광을 누릴 것”이라고 적었다.
아브라함 협정은 트럼프 1기 행정부의 주요 중동 정책으로, 미국 중재 아래 이스라엘과 주변 이슬람 국가 간 관계 정상화를 목표로 한다. 아랍에미리트(UAE)와 바레인이 처음 참여했고 이후 모로코와 수단, 카자흐스탄이 합류했다. 트럼프는 이를 대표적 외교 성과로 포장했고, 재집권 후에도 주요국의 참여를 추진해 왔다. 특히 미국은 사우디를 끌어들이기 위해 공을 들여 왔다.
아브라함 협정에 대한 강조는 미국 내 공화당 강경파의 압박이 거세진 가운데 나왔다. 지난 주말 사이 ‘선(先) 휴전, 후(後) 합의’를 전제로 한 협상이 윤곽을 드러내자 강경파 사이에선 “맹탕 합의”라는 비판이 쏟아졌다. 합의에 비판적 목소리를 냈던 린지 그레이엄 공화당 상원의원은 이날 아브라함 협정 확대 구상에 대해 “그야말로 탁월하다”며 “수천 년 만에 중동에서 가장 중대한 변화를 가져올 수 있다”고 치켜세웠다.
하지만 해당 국가의 반응은 냉랭하다. 카와자 아시프 파키스탄 국방장관은 26일 파키스탄 사마TV와의 인터뷰에서 “국가의 근본 이념과 충돌하는 협정을 지지할 수 없다”며 거부 의사를 밝혔다. 수니파 종주국 사우디도 팔레스타인을 국가로 인정하는 문제에 진전이 없는 한 이스라엘과 관계 정상화에 나설 수 없다는 입장이다. 메카·메디나 두 이슬람 성지를 보유한 사우디에 이스라엘과의 수교는 외교 현안을 넘어서는 종교적으로 민감한 사안이며 왕정 체제의 정통성과도 직결된다.
전문가들도 트럼프의 구상이 현실과 동떨어져 있다고 지적한다. 국제위기그룹(ICG)의 알리 바에즈 국장은 로이터에 “트럼프는 이란과의 제한적 합의를 마치 중동 질서를 새로 짜는 역사적 성과처럼 포장하려 한다”며 “이스라엘에도 유리하고 중동 안정에 도움이 되며 미국이 약하지 않다는 것을 보여주기 위한 카드”라고 평가했다. 중동 협상에 관여한 애런 데이비드 밀러 카네기국제평화재단 선임연구원은 월스트리트저널에 “현재 중동 정세를 감안하면 현실성 있는 구상이라기보다 머나먼 은하계 이야기 같은 희망사항에 가깝다”고 지적했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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