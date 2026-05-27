AI가 빼앗는 ‘첫 경력’… 채용 공식 흔들린다
글로벌 기업, 인턴·초급 채용 축소
“AI 활용 실무교육 구조 마련해야”
인공지능(AI)이 단순한 반복 업무를 빠르게 대체하면서 기업들의 전통적인 ‘신입 채용 공식’이 흔들리고 있다. 그간 신입 사원들의 몫이었던 자료 정리와 보고서 초안 작성 등 기초 업무를 AI가 대신할 수 있게 되면서다. 이미 미국과 인도 등에서 이런 지각변동이 시작됐으며, 국내 산업계 역시 인력 구조 재편이라는 과제를 마주하고 있다는 지적이 나온다.
25일(현지시간) 로이터통신에 따르면 글로벌 기업들은 인도 글로벌역량센터(GCC)의 채용 전략을 재검토하고 있다. GCC는 다국적 기업이 인도에 세운 해외 업무센터로, 그동안 인도의 낮은 인건비와 풍부한 기술 인력을 앞세워 해외 기업의 개발, 회계, 고객 지원 등 주요 업무를 맡아왔다.
하지만 AI 확산 이후 GCC의 인력 운용 방식이 달라지고 있다. 기업들은 초급 인력을 대규모로 채용해 내부에서 훈련하기보다 AI, 사이버보안 등 특정 기술을 갖춘 인재를 선호하는 방향으로 움직이는 중이다. 인건비 절감보다 즉시 업무에 활용할 수 있는 전문성이 채용의 핵심 기준으로 떠오른 것이다.
이런 변화는 인도에만 국한되지 않는다. 세계경제포럼(WEF)의 ‘미래 일자리 보고서 2025’에 따르면 2030년까지 노동시장 핵심 역량의 39%가 바뀔 것으로 전망된다. AI로 자동화할 수 있는 업무의 경우 고용주의 40%가 인력 감축을 예상했다.
가장 먼저 영향을 받는 곳은 신입·초급 직무다. 신입 직원은 그동안 비교적 단순한 업무를 맡으며 조직의 일하는 방식과 산업 지식을 익혔다. 그러나 생성형 AI가 해당 업무들을 빠르게 대신하면서 청년층이 첫 직장에서 경험을 쌓을 기회가 줄어들 수 있다는 우려가 나온다.
청년들이 느끼는 불안의 단면은 최근 미국 대학교 졸업식 풍경에서도 고스란히 드러났다. 지난 15일 미국 애리조나대 졸업식에서는 에릭 슈밋 전 구글 최고경영자(CEO)가 축사에서 AI를 언급했다가 일부 졸업생들로부터 야유를 받았다. 센트럴플로리다대 졸업식에서는 한 연사가 “AI의 부상은 다음 산업혁명”이라고 말하자, 졸업생들이 크게 반발하기도 했다.
국내 고용시장도 이런 흐름에서 자유롭지 않다. 기업들은 문서 작성, 고객 상담, 마케팅, 개발 보조, 금융 데이터 처리 등 반복 업무에 생성형 AI를 빠르게 도입하는 중이다. 문제는 이런 업무가 그동안 신입 직원이 실무를 익히며 맡아온 기초 업무와 겹친다는 점이다. AI 도입이 청년층의 첫 일자리와 직무 훈련 기회까지 흔들 수 있다는 우려가 나오는 이유다.
정부와 기업의 공동 대응이 필요하다는 목소리도 나온다. 지난 1월 22일 시행된 AI 기본법은 AI 산업 육성과 신뢰 기반 조성을 위한 국가 차원의 틀을 담았지만, 제도 마련만으로는 청년층의 고용 불안을 줄이는 데 한계가 있다. 업계 관계자는 “청년층이 AI를 활용해 실무 경험을 쌓을 수 있도록 기업과 정부가 교육·훈련 구조를 함께 마련해야 한다”고 제언했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사