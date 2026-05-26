‘재판 견제’ 넘어 ‘약자 기본권 구제’ 향하는 재판소원
헌재, 약자 사건 자료보충 적극 요청 기본권 사각지대 조명으로 방향 넓혀
헌법재판소가 최근 사회적 약자들이 제기한 재판소원 사건의 본안 회부 여부를 판단하기 위한 자료 보충을 적극적으로 요청하고 있다. 제도 시행 초반 법원의 재판 관행 견제에 집중했던 헌재가 기본권 사각지대를 조명하는 방향으로 재판소원 제도를 확장하려는 시도로 풀이된다.
26일 법조계에 따르면 헌재는 시각장애인 지석봉씨 등 18명이 낸 ‘시각장애인 웹 접근성’ 공익소송 재판소원에 대해 최근 청구인 측에 자료 보충을 요청했다. 서울고법은 2023년 시각장애인 960여명이 G마켓·SSG닷컴·롯데쇼핑 등을 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 이들에게 ‘대체 텍스트’를 제공하지 않은 차별을 시정하라고 명령하면서도 ‘원고 1인당 10만원의 위자료를 지급하라’는 1심 판결의 일부 결론은 취소했다.
대법원이 지난 3월 판결을 확정하자 지씨 등은 헌재에 재판소원을 청구했다. 지씨 등은 항소심 재판부가 1심 재판 때 핵심 쟁점이 아니었던 업체들의 고의·과실 존재 여부를 위자료 판결의 취소 근거로 삼으면서도 이에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않아 기본권을 침해당했다고 주장했다. 법무법인 디엘지 등이 참여한 청구인 대리인단은 헌재 요청에 따라 항소심 재판 기록과 함께 관련 의견서를 지난주 제출했다.
헌재는 최근 유사강간 혐의 무죄 선고를 취소해 달라는 피해자 측 재판소원에 대해서도 자료를 보충하라는 ‘보정명령’을 내렸다. 피고인 A씨가 성관계를 시도한 1시간 동안 피해자가 75차례 거절 의사를 밝힌 녹음이 증거로 제출됐는데도 무죄가 선고된 사건이었다. 피해자 측은 지난달 23일 법원이 유사강간죄 성립 요건을 지나치게 좁게 해석했다며 재판소원을 제기했다. 헌재는 청구인 측에 성립 요건을 완화했을 때의 장점과 문제점에 대해 구체적인 의견을 제출해 달라고 요구한 것으로 전해졌다.
헌재의 이런 보정명령 자체가 곧바로 사건의 전원재판부 회부로 연결되는 것은 아니다. 다만 법조계에서는 헌재가 재판소원 본연의 기능인 약자의 기본권 구제에 집중하려는 기류가 읽힌다는 반응이 많다. 그간 본안에 회부된 재판소원 사건들은 심리불속행 기각 제도(1호), 항소이유서 제출 기한을 넘긴 항소의 각하(4·5호) 등 주로 재판 관행에 대한 문제 제기 성격이 강했다.
헌재 관계자는 “보정명령은 단순 서류 미비부터 기본권 침해 여부 판단의 경계선이 있다고 보이는 경우까지 다양하다”며 “한 번 더 기회를 주는 게 재판받을 권리 보장 측면에서 바람직하다고 판단해 요청하고 있다”고 말했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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