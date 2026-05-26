전재수 “해양수도 완성” 박형준 “李폭주 막아야”

전재수 “해양수도 완성” 박형준 “李폭주 막아야”
부산시장 후보 관훈토론회 참석
전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 ‘해양수도 설계자’ 자격을 앞세워 표심 잡기에 나섰다. 박형준 국민의힘 후보는 ‘이재명 폭주 저지’를 내걸고 정권 심판론을 부각했다.
두 후보는 26일 관훈클럽·부산일보 주최 관훈토론회에 90분 간격을 두고 참석해 패널 질의에 답했다(사진). 전 후보는 해양수산부·HMM 본사 부산 이전 등 해수부 장관 시기 성과를 내세우며 “해양수도 공약을 통째로 설계한 전재수 손으로 해양수도 부산의 밑그림을 그리는 게 가장 현실적”이라고 강조했다. 전 후보는 당선될 경우 박 후보의 시정과 정책을 전면 재검토할 것이냐는 질문에 “전혀 그렇지 않다”고 답했다. 그는 “행정 조직에 가장 중요한 것은 연속성과 예측 가능성”이라며 “그 토대 위에서 박 후보의 시정도 평가되고 검토돼야 한다”고 말했다. 최근 제기된 보좌관 갑질, 여론조사 조작 의혹에 대해선 “특정 개인이 페이스북에 올린 글을 중차대한 공론장에 끌어와 네거티브 소재로 쓰는 게 황당하고 기가 찬다”고 일축했다.
뒤이어 토론에 참석한 박 후보는 “이번 선거는 이재명정부의 폭주를 막고 부산을 제대로 이끌 글로벌·혁신 리더십을 뽑는 선거”라고 강조했다. 특히 민주당이 발의한 조작기소 특검법에 관해 “자기 죄를 지우기 위한 특검법을 선거 끝나면 통과시키려고 한다. 이걸 용납하면 안 된다”고 말했다. 이 대통령이 공개적으로 비판한 스타벅스의 ‘탱크데이’ 논란을 두고는 “단순한 비판을 넘어 마녀사냥 하듯 표적 삼아서 공격하기 시작하면 심각한 자유의 가치를 훼손하는 결과를 만들 수 있다”고 지적했다.
전 후보의 ‘통일교 금품수수 의혹’에 대해선 “범죄 사실과 관련된 것”이라며 “떳떳하지 않다”고 비판했다. 다만 전 후보가 내세운 ‘해양수도 완성’에는 “환영한다. 그리고 힘을 합쳐서 노력하자”고 화답했다. 또 한동훈 무소속 후보 출마로 보수 표심이 나뉜 부산 북갑 국회의원 보궐선거를 겨냥한 듯 “통합 기조를 유지하며 나아가는 게 보수의 미래를 위해서도 좋다”고 강조했다.
천양우 박준상 기자 yahoo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사