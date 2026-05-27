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촉법소년 시켜 무인매장 턴 10대 실형

입력:2026-05-27 00:25
수정:2026-05-27 00:26
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임시퇴원 중 또 범행… 징역형 선고
술 판매한 점주 협박, 금품 갈취도

무인 매장에 부착된 안내문. 연합뉴스

촉법소년인 중학생들을 꼬드겨 무인매장을 털게 한 10대에게 실형이 선고됐다.

인천지법 형사1단독 이창경 판사는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동공갈, 특수협박, 특수절도교사, 사기 등 혐의로 기소된 A군(18)에게 장기 2년, 단기 1년6개월의 징역형을 선고했다고 26일 밝혔다. A군은 지난해 8월 알고 지내던 후배에게 “어린 애들을 시켜서 무인매장 절도를 하자”고 제안한 뒤 B양(14) 등 13~14세 중학생 3명을 모아 키오스크 절단 방법 등을 알려주며 절도를 시킨 혐의로 재판에 넘겨졌다.

B양 등 중학생들은 A군 후배로부터 “너희들은 소년이라 처벌을 받지 않는다”고 들은 뒤 지난해 10~11월 인천 부평구 등지의 무인매장을 돌며 8차례 약 250만원을 훔친 것으로 파악됐다. 범행이 적발된 뒤 A군은 “추가로 범죄를 더 하라”며 흉기로 B양을 위협한 것으로 조사됐다.


A군은 또 지난해 10~11월 후배와 함께 인천의 음식점과 노래방 등을 돌며 음식과 술을 시켜 먹은 뒤 “미성년자에게 술을 판 것을 신고하겠다”고 업주에게 겁을 줘 17차례 약 190만원을 가로챈 혐의 등을 받는다. A군은 절도와 폭력 혐의 등으로 장기 소년원 송치 처분을 받고 1년 가까이 소년원에 수용됐다. 하지만 임시퇴원 후 6개월 만에 다시 범행을 저지른 것이다.

이 판사는 “A군은 형사미성년자로 형사처벌을 받지 않는다는 점을 이용해 어린 중학생에게 여러 건의 절도 범행을 교사했다”며 “어린 청소년들을 범죄의 소굴에 빠지게 하고 경제적으로 착취하는 범행으로 그 죄질이 매우 불량하다”고 밝혔다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr


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김민 기자
사회2부
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