세월호 참사 12년 만에 보장된 ‘국민 안전권’
생명안전기본법 국무회의서 통과
대통령 소속 국민생명안전위 신설
‘국민 안전권’을 기본권으로 규정한 생명안전기본법 공포안이 26일 국무회의에서 의결됐다. 법안은 국가가 국민의 생명을 보호해야 한다는 점을 분명히 했다. 재난 발생 원인을 객관적으로 조사할 독립적인 상설 기구를 설치해야 한다는 점도 명시했다. 세월호·이태원·제주항공 여객기 참사 등 대형 재난이 이어지며 생명안전기본법이 필요하다는 목소리가 컸는데 세월호 참사 12년 만에 관련 법안이 제정된 것이다.
행정안전부는 생명안전기본법 공포 6개월 뒤 시행 일정에 맞춰 하위 법령을 마련하는 등 후속 조치를 추진할 계획이라고 밝혔다. 생명안전기본법은 국민이 안전사고 위험으로부터 보호받고 ‘안전하게 살 권리’를 기본권으로 누려야 한다는 점을 명문화했다. 이 권리는 한국에 있는 외국인에게도 적용된다. 법안은 안전사고 피해자가 사고 예방부터 복구까지 모든 과정에서 정확한 정보를 제공받을 권리를 갖는다고 명시했다. 또 사고 조사에 참여할 수 있다고 규정했다.
법안에 따라 대통령 소속 ‘국민생명안전위원회’가 설치된다. 국민생명안전위원회에서는 정부와 민간이 함께 국가의 안전 정책을 논의한다. 정부는 또 법안에 따라 5년마다 국가 차원의 생명안전종합계획을 수립해야 한다. 안전 정책 이행을 뒷받침하기 위한 재정과 인력도 확보해야 한다.
국무총리 소속 ‘국가안전사고 조사위원회’도 신설된다. 위원회는 상설 기구로 운영된다. 안전사고 발생 원인과 수습 과정의 적정성을 독립적으로 조사한다. 정부는 이와 함께 피해자의 신체·정신·경제적 회복을 돕기 위한 계획을 수립해야 한다. 피해자 추모와 공동체 회복 사업을 체계적으로 지원하기 위한 근거도 법안에 포함됐다.
‘안전영향 분석·평가제도’도 도입된다. 이에 따라 정부와 지방자치단체는 법령을 제·개정하거나 사업을 추진할 때 안전에 미치는 영향을 사전에 살펴야 한다. 안전영향 분석·평가 대상과 방법, 시기는 하위 법령에 마련될 예정이다. 이는 재해영향평가, 환경영향평가 등 현재 시행 중인 제도와 어긋나거나 중복되지 않도록 하려는 조치다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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