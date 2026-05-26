정용진 “제 잘못” 사과에도 불매 확산
5·18단체 “알맹이 없다” 반발
정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란에 대해 직접 대국민 사과에 나섰다. 그러나 경위와 책임 소재가 끝내 규명되지 않은 채 내놓은 사과인 데다 구체적인 재발방지 대책도 담기지 않아 비판이 잇따르고 있다. 5·18단체들은 “알맹이 없는 사과”라며 반발했고, 광주 지역을 중심으로 스타벅스 불매 움직임도 확산되고 있다.
정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “이유가 무엇이든 그 책임이 결코 가볍지 않기에 어떠한 변명도 하지 않겠다”며 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있으며 제 잘못”이라고 사과했다. 이어 “내부 시스템과 리스크 관리체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더 높이겠다”며 “오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼겠다”고 덧붙였다.
정 회장이 퇴장한 뒤 진행된 진상조사 결과 발표에선 책임 소재 등이 명확히 가려지지 않았다. 신세계그룹은 이번 마케팅이 고의로 기획됐다는 정황은 확인하지 못했다고 밝혔다. 법적 강제성이 없어 조사에 법적·절차적 한계가 있었다는 설명도 덧붙였지만 사실상 경위를 규명하지 못한 채 조사를 마무리한 셈이다.
이에 5·18단체들은 “진정한 반성과 책임 없는 형식적 사과는 또 다른 모욕”이라며 비판하고 나섰다. 광주시민단체협의회는 성명을 내고 “진상조사와 재발방지 대책도 없는 면피용 사과”라며 스타벅스 매장 앞 1인 시위를 확대하겠다고 밝혔다. 강기정 광주시장은 “사과·진상규명·책임이 모두 빠진 ‘3무(無) 기자회견’이었다”고 비판했다.
김승연 기자, 광주=이은창 기자 kite@kmib.co.kr
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