“하반기에도 반도체 호황 지속… 올 경제 성장률 2.5%로 상향”
산업연, 수출 연간 30.3% 증가 전망
반도체 슈퍼사이클이 적어도 내년 초까지 이어질 것이라는 전망이 나왔다. 올해 경제 성장률은 2.5%, 수출 규모는 역대 최대치인 9244억 달러, 무역수지는 사상 최대 흑자인 2200억 달러에 이를 것으로 전망됐다. 반도체가 한국 경제 성장과 증시 활황을 이끄는 상황이 당분간 계속될 것으로 보인다.
산업연구원은 26일 발간한 ‘하반기 경제·산업 전망’ 보고서에서 올해 수출이 상반기 37.0%, 하반기 24.3% 늘며 연간 30.3% 증가할 것으로 예상했다. 지난해 말 1.9%로 제시했던 올해 성장률 전망치도 2.5%로 0.6% 포인트 높여 잡았다. 권남훈 산업연구원장은 “반도체 수출 호조로 설비 투자와 내수 영향 등 국내 거시경제도 긍정적인 효과를 거둘 것으로 보인다”고 말했다.
반도체와 정보통신기기가 전체 수출 증가세를 주도한다. 산업연은 하반기 반도체 수출이 전년 대비 78.9% 늘며 연간 기준 101.9% 증가율을 기록할 것으로 봤다. 13대 주력 산업 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 역대 최대인 45.7%에 이를 전망이다. 정보통신기기도 글로벌 빅테크의 SSD 등 수요 확대로 올해 수출이 93.2% 급증할 것으로 예상했다.
반도체를 중심으로 한 수출 호조는 내년 초까지 이어질 것으로 내다봤다. 산업연 관계자는 “이전에는 개인 소비에 따라 반도체 경기가 좌우됐다면, 현재는 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자가 이끌고 있다”고 말했다. 이어 “적어도 올해를 지나 내년 초까진 반도체 호황이 이어질 것으로 보인다”고 말했다.
지나친 반도체 쏠림 현상에 대한 우려도 제기됐다. 권 원장은 “AI와 반도체 중심의 투자나 수출 상승세가 예상보다 강력하게 나타났지만, 역대 최고 수준이란 전망에만 도취돼선 안 된다”며 “실질적 생산이 확대돼야 장기적이고 긍정적인 영향으로 갈 수 있다”고 말했다.
반도체를 제외한 나머지 주력 산업의 수출 증가율은 1%대에 그칠 것으로 관측된다. 산업연은 미국 관세정책과 중동 위기 등으로 자동차(-1.7%), 일반기계(-1.0%), 가전(-5.1%) 등의 수출은 역성장을 예상했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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