핵잠 도입 속도 낸다… 2030년대 진수·배치

국방부, 장보고 N사업 추진 공식화

자립성 확보 위해 국내 건조 방침

이 대통령 “자주 안보 의지의 상징”

이재명 대통령이 26일 경남 창원 진해구 해군잠수함사령부에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 발언 하고 있다. 청와대 제공

정부가 핵추진잠수함(핵잠) 1번함을 2030년대 중반 진수하고 2030년대 후반 전력화하는 ‘장보고 N사업’을 발표했다. 핵잠 건조를 국가 차원의 전략사업으로 공식화한 것이다. 정부는 저농축우라늄 사용과 핵 비확산 의무 준수 등을 강조하며 핵잠 건조에 대한 국제사회의 우려를 불식하는 데도 주력했다.



안규백 국방부 장관은 26일 경남 진해 해군잠수함사령부에서 열린 ‘제1회 미래국방전략위원회’에서 이재명 대통령에게 이 같은 내용의 핵잠 개발 기본계획을 보고했다. 기본계획에는 핵잠 개발 과정에서 추진할 5가지 방향과 함께 핵 비확산 의무 이행을 위한 3가지 약속이 담겼다.



정부는 우선 2030년대 중반 핵잠 1번함을 진수하고, 2030년대 후반 해군 전력화를 목표로 사업을 추진하겠다는 로드맵을 제시했다. 원자로 연료로 저농축우라늄을 사용하고 핵연료 교체를 최소화하는 장주기 운전 방식을 추진한다. 정부는 핵잠 자립성과 안정성을 확보하기 위해 국내에서 건조하겠다는 방침을 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 핵잠의 건조 장소로 미국 필라델피아 조선소를 지목한 것과 달리 국내 건조 의지를 분명히 한 것이다. 설계, 건조, 운용, 정비, 핵연료 관리, 해체까지 전 과정을 총수명주기 관점에서 통합 관리해 안정적인 운용 체계를 구축하겠다는 구상도 공개했다.



정부는 핵 비확산 의무 이행을 위해 어떠한 형태의 핵무기도 보유하거나 개발하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 국방부는 “미국과 긴밀한 소통하에 핵잠 추진체계에 필요한 핵연료인 저농축우라늄 확보 및 관리 과정 전반에서 핵 비확산 의무를 성실히 이행할 것”이라고 밝혔다. 또 국제원자력기구(IAEA)와 협력해 안전조치 체계를 구축하고 국제적 수준의 투명성을 확보하겠다고 약속했다.



이 대통령은 “굳건한 한·미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵잠은 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징”이라며 “스스로 방어하지 못하는 나라, 상상할 수가 있겠나. 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습”이라고 말했다.







송태화 최승욱 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 766 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 정부가 핵추진잠수함(핵잠) 1번함을 2030년대 중반 진수하고 2030년대 후반 전력화하는 ‘장보고 N사업’을 발표했다. 핵잠 건조를 국가 차원의 전략사업으로 공식화한 것이다. 정부는 저농축우라늄 사용과 핵 비확산 의무 준수 등을 강조하며 핵잠 건조에 대한 국제사회의 우려를 불식하는 데도 주력했다.안규백 국방부 장관은 26일 경남 진해 해군잠수함사령부에서 열린 ‘제1회 미래국방전략위원회’에서 이재명 대통령에게 이 같은 내용의 핵잠 개발 기본계획을 보고했다. 기본계획에는 핵잠 개발 과정에서 추진할 5가지 방향과 함께 핵 비확산 의무 이행을 위한 3가지 약속이 담겼다.정부는 우선 2030년대 중반 핵잠 1번함을 진수하고, 2030년대 후반 해군 전력화를 목표로 사업을 추진하겠다는 로드맵을 제시했다. 원자로 연료로 저농축우라늄을 사용하고 핵연료 교체를 최소화하는 장주기 운전 방식을 추진한다. 정부는 핵잠 자립성과 안정성을 확보하기 위해 국내에서 건조하겠다는 방침을 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 핵잠의 건조 장소로 미국 필라델피아 조선소를 지목한 것과 달리 국내 건조 의지를 분명히 한 것이다. 설계, 건조, 운용, 정비, 핵연료 관리, 해체까지 전 과정을 총수명주기 관점에서 통합 관리해 안정적인 운용 체계를 구축하겠다는 구상도 공개했다.정부는 핵 비확산 의무 이행을 위해 어떠한 형태의 핵무기도 보유하거나 개발하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 국방부는 “미국과 긴밀한 소통하에 핵잠 추진체계에 필요한 핵연료인 저농축우라늄 확보 및 관리 과정 전반에서 핵 비확산 의무를 성실히 이행할 것”이라고 밝혔다. 또 국제원자력기구(IAEA)와 협력해 안전조치 체계를 구축하고 국제적 수준의 투명성을 확보하겠다고 약속했다.이 대통령은 “굳건한 한·미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵잠은 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징”이라며 “스스로 방어하지 못하는 나라, 상상할 수가 있겠나. 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습”이라고 말했다.국방부는 ‘장보고 N사업’이 건조 10년과 운용 30년을 포함한 40년 규모의 국가 산업 프로젝트로 추진되며, 4만개 이상의 일자리 창출 효과가 기대된다고 설명했다. 그러면서 “핵잠은 북한의 잠수함 기반 핵·미사일 위협에 대응하는 핵심적 역할을 하게 될 것”이라고 밝혔다. 북한은 기본계획 발표 직전 서해상에 근거리탄도미사일(CRBM)을 발사했다.송태화 최승욱 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지