[금융뒷담] 고환율에 한국은행만 웃었다… 4개월 만에 순익 5조원
외화자산 평가·운용 수익 급증
국민 평판 조사선 신뢰도 하락
한국은행의 올해 누적 당기순이익이 4월 말 기준 5조원을 돌파했다. 올해 들어 불과 넉 달 만에 지난해 상반기 전체 순이익을 넘어섰다. 고환율 상황에서 외화자산을 보유한 한은의 이익이 빠르게 불어난 영향이다. 아이러니하게도 한은이 고환율 수혜를 받은 셈이다.
26일 한은 월별 대차대조표에 따르면 지난달 말 기준 한은의 누적 당기순이익은 5조611억원으로 집계됐다. 3월 말(4조2072억원)과 비교해 한 달 새 8539억원 늘었다. 올 들어 넉 달 동안 쌓인 한은의 순이익은 지난해 상반기 전체 순이익(4조5850억원)을 이미 상회했다.
한은의 손익은 외화 유가증권 운용에서 나오는 이자수익과 매매손익, 외환 매매손익 등에 좌우된다. 지난달 평균 원·달러 환율은 1487.39원으로 1500원대에 육박했다. 원화 가치 하락으로 달러화 등 외화자산에서 거둔 수익이 불어나면서 한국은행의 곳간도 한층 두둑해졌다.
한은은 지난해 연간 15조3275억원의 당기순이익을 내며 역대 최대 실적을 기록했다. 이 가운데 10조7050억원은 정부 세입으로 납부했다. 올해도 높은 순이익 흐름이 이어질 경우 한은이 정부에 납부하는 금액도 상당한 규모에 이를 것으로 보인다.
지난달 한은의 자산 구조도 크게 바뀌었다. 정부가 일시적으로 빌린 정부대출금은 3월 말 13조3000억원에서 4월 말 0원으로 줄었다. 그럼에도 한은이 시장 안정 과정에서 매입한 환매조건부채권(RP)이 늘고 당기순이익도 확대되면서 한은의 자산총계는 596조7360억원에서 603조6330억원으로 증가했다.
한은의 곳간은 빠르게 불어났지만 국민 평판은 오히려 식었다. 한은이 올해 3월 실시한 ‘2025년 일반국민 대상 평판 조사’에서 한은에 대한 종합평판 긍정 응답은 46.6%로, 1년 전 실시된 2024년 조사보다 6.9%포인트 하락했다. 신뢰도 긍정 응답은 52.9%로 13.0%포인트 떨어졌고, 친근감 긍정 응답도 26.6%에 그쳤다. 한은 내부에선 2024년 12·3 비상계엄 사태 이후 금융시장 불안에 적극 대응했던 이창용 당시 총재 덕에 한은에 대한 평가가 직전 조사에서 이례적으로 높았던 데 따른 기저효과라는 해석도 나온다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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