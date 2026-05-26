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고위험 임산부·신생아 이송에 헬기 동원… 지역의사 활용 모자의료센터 공백 최소화

입력:2026-05-26 18:58
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복지부, 산과 인력 부족 개선안 보고 모자의료체계 충청·전북·제주 확대

연합뉴스TV 제공

정부가 고위험 임산부나 신생아 응급환자가 발생하면 119구급차뿐 아니라 소방헬기, 군헬기 등 정부가 보유한 헬기까지 동원해 신속하게 이송키로 했다. 동네 분만병원 전문의가 권역 모자의료센터에서 당직 근무를 하는 식으로 야간·휴일 공백도 최소화한다.

보건복지부는 26일 국무회의에서 이런 내용의 ‘고위험 임산부·신생아 및 응급 의료체계 개선방안’을 보고했다. 고위험 분만·신생아 비율이 증가하고 있지만 산과 인력이 부족해 병원이 환자를 제때 수용하지 못하는 문제를 해결하기 위해서다.

35세 이상 산모 비중은 2014년 21.6%에서 2024년 35.9%로 크게 늘었고, 동시에 37주 미만 조산아 비율 역시 6.7%에서 10.2%로 증가했다. 이에 따라 응급 분만 상황이 늘어나고 있지만 의료사고 부담에 산과를 기피하면서 출산을 도울 의사가 부족해지는 실정이다.


복지부는 오는 7월부터 119가 출동할 때 임산부가 다니던 병원으로 우선 이송하되 진료가 어려우면 전국 단위 병원으로 옮기기로 했다. 이때 장거리의 경우에는 범부처 응급의료헬기(닥터헬기)와 소방헬기, 군헬기를 동원해 이송에 나선다. 전원을 조율할 국립중앙의료원 중앙모자의료센터 내 전원전담팀 상황 요원도 5명에서 15명으로 늘리기로 했다. 현재는 구급대원이 병원에 일일이 전화해 이송 가능 여부를 문의하고 있지만 다음 달 ‘모자의료 정보시스템’이 개통되면 여러 병원에 동시에 이송을 요청할 수 있게 된다.

환자를 봐줄 의사가 없어 반복되는 이른바 ‘뺑뺑이(미수용)’ 문제 해결을 위해 지역 의사도 활용하기로 했다. 야간이나 휴일 근무에 지역 분만 병원 전문의가 시간제 등의 형태로 모자의료센터에서 근무할 수 있도록 지침을 개정한다. 이중규 복지부 공공보건정책관은 “(산과) 의사를 구하기 쉽지 않아 나온 고육지책 중 하나”라고 말했다.

정부는 지역별 모자의료 협력체계가 없는 충청, 전북, 제주권에도 연내 체계를 만든다는 계획이다. 또 최중증 환자 진료가 가능한 중증 모자의료센터를 현재 서울 2곳에서 전국 6곳으로 늘리기로 했다.


김유나 기자 spring@kmib.co.kr

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