법무부, ‘1년 공석’ 감찰관 임명… 박상용 징계 본격화 전망
강남수 검사, 2차특검 파견 중 임용
일각 “감찰 경험 없어…중징계 정해져”
강남수(54·사법연수원 31기·사진) 전 서울서부지검 중요경제범죄조사단 부장검사가 신임 법무부 감찰관에 임용됐다. 쌍방울 불법 대북송금 사건을 수사한 박상용 인천지검 부부장 검사에 대한 법무부 징계 절차도 본격화될 것으로 보인다.
26일 법무부에 따르면 강 감찰관은 이날부터 공식 업무를 시작했다. 감찰관은 법무부와 검찰청 등에 대한 감사와 비위 조사를 총괄하는 검사장급 직위로 임기는 2년이다. 장관 지시 사항에 대한 감사 업무도 담당하는 만큼 법무부 내 핵심 요직으로 꼽힌다. 감찰관 직위는 지난해 5월 이후 약 1년간 공석이었다.
강 감찰관은 목포고와 연세대 법학과를 졸업했고, 광주지검·수원지검 중경단 등에서 근무했다. 지난 3월부터는 2차 종합특검팀에 파견 중이었다. 그는 지난해 3월 법원의 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 대해 당시 심우정 검찰총장이 즉시항고를 포기하자 검찰 내부망에 “한순간에 불법 체포·구금의 범법자라는 오명을 뒤집어쓰게 됐다”는 비판 글을 올렸다.
이번 인사로 박 검사에 대한 법무부 징계 절차가 본격적으로 시작되는 것 아니냐는 관측이 나온다. 정성호 법무부 장관은 검사의 직무상 의무 위반이 의심되면 감찰관에게 조사하도록 할 수 있다. 정 장관이 지난 15일 박 검사에 대한 징계 청구에 대해 “대검찰청에서 정직 2개월을 권유했는데 다툼의 여지가 있다”고 언급한 만큼 징계 수위에 관심이 쏠린다.
검찰 내부에서는 해임 이상 수준의 중징계가 이뤄질 것이라는 전망도 나온다. 한 간부급 검사는 “1년 동안 공석이던 자리에 감찰 업무 경험이 전무한 인사를 앉힌 것은 중징계로 답을 정해놓고 하는 요식행위로 보일 소지가 있다”고 지적했다.
박재현 기자
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