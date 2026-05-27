K반도체, 자율주행 뒤처질라… 車메모리 마이크론에 완패
삼성·SK 합쳐도 점유율 20% 그쳐 52% 차지 마이크론과 격차 벌어져
삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들이 유독 차량용 메모리에서만 글로벌 점유율이 뒤떨어지는 것으로 나타났다. 자율주행, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 따른 수요 급증에 대비해 차량용 메모리 전략 강화가 필요하다는 지적이 제기된다.
한국자동차연구원은 26일 ‘K-메모리의 사각지대, 차량용 반도체’ 보고서를 통해 “국내 기업들은 차량용 메모리 반도체 부문에서 점유율이 19.8%에 그쳐 시장 주도권을 확보하지 못하고 있다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “해외 기업과의 점유율 격차도 지속되는 추세”라고 덧붙였다.
보고서에 따르면 2024년 매출 기준 글로벌 차량용 메모리 점유율 1위는 마이크론(51.7%)으로 과반을 넘겼다. 삼성전자가 16.8%로 2위를 기록했지만, 5위 SK하이닉스(3.0%)와 합쳐도 점유율은 20%를 밑돌았다. 일본 키옥시아(7.5%)와 독일 인피니언(4.8%)이 각각 3, 4위를 차지했다. 마이크론과의 차량용 메모리 점유율 격차도 2021년 24.6%에서 2024년 31.9%까지 벌어졌다.
이는 삼성전자와 SK하이닉스가 지난해 3분기 기준 D램과 낸드 시장에서 각각 65.8%, 51.3%의 합산 점유율을 기록해 시장을 주도하는 것과 대조되는 대목이다. 국내 기업들은 고성능·대용량 인공지능(AI) 서버와 모바일용 반도체에 집중하느라 2010년대 중반 차량용 시장의 후발 주자로 진입해 신뢰성 기술 축적과 경쟁력 확보가 늦어졌다는 게 보고서의 분석이다.
문제는 자율주행과 SDV 확산에 따라 향후 차량용 메모리 시장이 급격히 성장할 것이라는 점이다. 지난해 73억9000만 달러였던 시장 규모는 연평균 11.1% 성장해 2030년에는 125억 달러로 커질 전망이다. 차량용 메모리는 모바일·가전 메모리보다 단가가 높고 장기 공급계약이 일반적이라 산업 하강기에도 안정적인 수익원이 될 수 있는 장점도 있다. 보고서는 “메모리 기업의 교섭력이 크게 향상된 현시점에 차량용 메모리 시장 진입을 강화해야 한다”며 “미래 다운사이클에 대비해 수익 구조의 다변화가 필요하다”고 강조했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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