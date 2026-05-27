HBM에 발열 잡는 ICE 넣었다… 하이닉스, 차세대 신기술 공개
열 제어 소자로 열저항 30% 이상↓
‘iHBM’ 솔루션, HBM5부터 적용
SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM)의 열저항을 30% 이상 낮출 수 있는 차세대 메모리 솔루션 ‘iHBM’ 기술을 26일 공개했다. HBM 패키지에 일체형 열 제어 소자인 ‘ICE’를 넣어 직접적인 열 배출 통로를 만든 것이 핵심이다(사진). 8세대 HBM(HBM5)부터 해당 기술을 적용할 예정이다.
HBM은 최근 폭증하는 인공지능(AI) 연산 수요를 감당하기 위해 적층 단수 확대와 고속화를 통한 성능 향상을 거듭하고 있다. 문제는 성능이 높아질수록 발열 부담도 커진다는 것이다. 특히 HBM과 그래픽처리장치(GPU)를 연결하는 ‘D2D PHY’ 영역에 발열이 가장 집중되는데, 이 부분의 발열 밀도를 효과적으로 제어하는 기술이 차세대 HBM 기술의 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다. D2D PHY는 HBM 베이스다이와 AI 고속 다이 간 초고속 데이터 통신을 가능하게 하는 물리적 연결 통로다.
iHBM은 이 같은 발열 문제를 구조적으로 해결했다. SK하이닉스는 “기존 HBM은 열을 코어 다이를 거쳐 외부로 내보내는 간접적인 방식에 의존해 왔다”며 “iHBM은 발열이 가장 집중되는 D2D PHY 영역 안에 열 제어 소자인 ICE를 넣어 열이 빠져 나갈 수 있는 전용 경로를 별도로 만든 것이 핵심”이라고 설명했다. 쉽게 말해 기존 HBM은 열기가 가득 찬 건물에서 나가기 위해 여러 방과 복도를 거쳐야 하는 구조였다면, iHBM은 가장 더운 곳에 ‘전용 비상구’를 만든 것이다.
iHBM은 기존 대비 열저항을 30% 이상 낮추고, 고온·고부하 환경에서도 안정적인 동작 특성을 유지할 수 있다. 양산성 측면에서도 강점을 갖췄다. 이미 시장에서 검증된 ‘어드밴스드 매스리플로우 몰디드 언더필(MR-MUF)’ 기반 웨이퍼 레벨 패키징(WLP) 공정을 적용해 안정적인 대량 생산이 가능하다는 게 SK하이닉스 설명이다. 고객사의 기존 시스템 인 패키지(SiP) 환경과 높은 설계 호환성을 확보해 기술 적용 부담을 낮췄다.
SK하이닉스는 iHBM 기술을 HBM5 등 차세대 제품부터 순차 적용할 예정이다. 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 데이터센터 등 초고집적·초고대역폭 환경에서 요구되는 열 관리 수준을 충족하며 시스템 전반의 안정성과 운영 효율을 높인다는 계획이다.
이강욱 SK하이닉스 부사장(PKG개발 담당)은 “iHBM은 메모리 설계 역량과 첨단 패키징 기술을 결합해 개발한 발열 최소화를 위한 최적의 솔루션”이라고 설명했다.
삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 업계는 HBM 발열을 잡는 ‘하이브리드 본딩’ 기술에도 주목한다. 기존 HBM 패키징은 마이크로 범프(돌기)를 사이에 두고 열과 압력을 가해 다이를 적층했다면 하이브리드 본딩은 범프 없이 구리와 구리를 직접 접합하는 방식이다. 칩 간 간격을 줄인 만큼 데이터 이동 속도는 빨라지고 발열은 줄일 수 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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