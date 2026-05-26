에볼라 유행 5개국 중점검역관리지역 지정
질병청, 3국 경유 입국자 검역 강화
질병관리청은 26일 에볼라 중점검역관리지역으로 에티오피아, 르완다를 추가했다고 밝혔다. 기존의 콩고민주공화국, 우간다, 남수단을 포함해 5곳으로 늘었다. 중점검역관리지역 국가를 방문하거나 체류한 모든 입국자는 검역관에게 큐-코드(Q-CODE) 등을 통해 건강 상태를 신고해야 한다.
이들 국가 중 에티오피아를 제외한 4개국은 한국 직항편이 없어 제3국을 경유한다. 제3국에서 입국하는 경우 중점검역관리지역 체류 이력이 충분히 확인되지 않는 사례가 있어 질병청은 이에 대한 검역도 강화할 방침이다.
질병청은 중점검역관리지역 입출국자에게 안내 문자를 발송하고, 의료기관에는 해외 여행력 정보 시스템(DUR-ITS)을 제공해 입국 후 자진신고 등을 강화할 계획이다. 입국 후 잠복기 21일 동안 발열, 복통 등 의심 증상이 있으면 1339 또는 보건소로 신고해야 한다.
에볼라는 에볼라바이러스에 감염된 동물이나 환자 또는 사망자의 혈액, 체액 등에 직간접 접촉 시 감염된다. 지난 24일 세계보건기구(WHO) 발표에 따르면 콩고민주공화국에서 900명 이상의 의심 사례가, 우간다에서는 사망 1명을 포함한 확진자 5명이 발생했다. 현재 에볼라 사망자가 증가하는 콩고민주공화국 이투리주에 여행금지가 발령돼 있다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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