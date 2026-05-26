“키이우 추가 공습 외국인 대피하라”… 러 “기숙사 피격이 결정타”
러시아가 25일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 대규모 추가 공습을 예고하며 외교관 등 외국인의 대피를 촉구했다.
러시아 관영 타스통신은 이날 러시아 외무부가 성명을 내고 “민간인 공격에 대한 대응으로 키이우 내 우크라이나 군수산업 시설 타격을 개시한다”고 밝혔다고 보도했다. 러시아 외무부는 북대서양조약기구(NATO·나토) 전문가들의 지원을 받는 드론 관련 시설과 우크라이나 지휘소 등이 공격 대상이라고 설명했다. 그러면서 외교 공관 직원 등을 포함한 외국인들은 “가능한 한 빨리 키이우를 떠나야 한다”고 경고했다.
세르게이 라브로프 러시아 외무장관도 이날 마코 루비오 미국 국무장관과의 통화에서 “키이우 주재 자국 외교관과 자국민들의 대피를 보장하라”고 언급한 것으로 전해졌다.
러시아는 이번 조치가 지난 22일 러시아 점령지인 루한스크주 스타로빌스크의 대학 기숙사 피격에 대한 대응이라며 “민간인을 고의적으로 겨냥한 피비린내 나는 공격이 결정타였다”고 주장했다. 러시아는 24일에도 극초음속미사일 오레슈니크를 비롯한 미사일, 드론을 동원해 키이우 등에 공습을 감행했다. 반면 우크라이나군은 당시 공격 목표가 인근 군사령부였으며 러시아가 사실을 왜곡하고 있다고 반박했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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