BTS 대상·‘골든’ 올해의노래… AMA 휩쓴 K팝

두 번째 수상… 대상 포함 3관왕

“아미, 우리가 다시 해냈다” 외쳐

케데헌 4관왕·캣츠아이 3관왕

K팝, 美대중음악계 주류로 우뚝

BTS 멤버 정국, 진, 지민, RM, 제이홉, 뷔, 슈가(왼쪽부터)가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 2026 AMA에서 ‘올해의 아티스트’를 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. AFP연합뉴스

완전체로 돌아온 방탄소년단(BTS)이 다시 한 번 미국 대중음악계 정상에 섰다. BTS는 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 대상을 수상하며 21세기 팝 아이콘의 귀환을 알렸다. 이번 AMA는 BTS 한 팀의 성과를 넘어선 무대였다. 한·미 합작 걸그룹 캣츠아이와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 나란히 주요 부문 트로피를 휩쓸며 미국 주류 음악 시장 내 K팝의 견고해진 위상을 입증했다.



BTS는 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘2026 AMA’에서 최고 영예인 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 이 부문에서 BTS는 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 켄드릭 라마, 레이디 가가 등 세계적인 팝스타들을 제치고 트로피를 품에 안았다.



BTS가 AMA ‘올해의 아티스트’를 수상한 것은 2021년에 이어 두 번째다. 5년 전에는 영어 히트곡 ‘버터’로 아시아 가수 최초로 이 부문 정상에 올랐다. ‘그래미 어워즈’ ‘빌보드 뮤직 어워즈’와 함께 미국 3대 시상식으로 꼽히는 AMA에서 후보는 스트리밍·음반 판매량·라디오 방송 횟수·투어 수익 등을 종합해 선정되고, 최종 수상자는 팬 투표로 결정된다.



시상대에 오른 BTS 멤버들은 “아미(팬덤명), 우리가 다시 해냈다”고 외쳤다. RM은 “모두가 군 복무를 마친 후에 이런 소중한 상을 다시 받을 수 있어 영광이다. 우리가 가장 감사해야 할 사람들은 전 세계에 있는 아미들이다. 지난 13년간 열렬한 지지를 보내준 아미에게 감사하다”고 말했다.



이날 BTS는 ‘올해의 아티스트’와 ‘송 오브 더 서머’, ‘베스트 남성 K팝 아티스트’까지 3관왕을 차지했다. ‘송 오브 더 서머’ 수상 후에는 새 앨범 ‘아리랑’에 담긴 고민도 털어놨다. RM은 “이번 앨범을 만들 때 적지 않은 압박감을 느끼고 있었다. ‘지금 이 순간, 가장 우리다운 음악은 과연 무엇일까’를 치열하게 고민했다”고 말했다. 뷔는 타이틀곡 ‘스윔’의 가사를 인용해 “인생이라는 바다를 헤엄치고 있는 모든 분이 낙담하지 않고 계속 나아가길(Keep swimming) 바란다”는 메시지를 전했다.



‘올해의 신인상’을 받은 걸그룹 캣츠아이. EPA연합뉴스

이날 캣츠아이도 ‘올해의 신인상’과 ‘브레이크스루 팝 아티스트’ ‘베스트 뮤직비디오’까지 3관왕을 차지했다. 멤버들은 “오늘 밤, 특별히 방탄소년단 선배님들께 감사 인사를 전하고 싶다. 전 세계적인 규모로 우리의 문화를 대변할 수 있도록 저희에게 큰 영감을 주셔서 정말 감사하다”고 말했다.



‘골든’으로 ‘올해의 노래’를 수상한 레이 아미(왼쪽)와 이재. EPA연합뉴스

케이팝 데몬 헌터스(케데헌) OST ‘골든’(Golden)은 테일러 스위프트를 제치고 ‘올해의 노래’를 수상했다. 글로벌 누적 시청 5억회와 빌보드 장기 흥행으로 이어진 케데헌 열풍의 결실이다. 케데헌은 ‘베스트 팝 송’ ‘베스트 사운드트랙’ ‘베스트 가창상’까지 수상하며 4관왕에 올랐다. ‘베스트 여성 K팝 아티스트’는 트와이스에게 돌아갔다.



‘아리랑’ 발매 후 월드투어를 진행 중인 BTS는 7월에는 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열리는 2026 북중미월드컵 결승전 하프타임 쇼에 마돈나, 샤키라와 함께 헤드라이너로 오를 예정이다.



BTS의 다음 목표는 그래미 어워즈다. 팬 투표와 상업적 성과 비중이 큰 AMA와 달리 그래미는 레코딩 아카데미 회원 1만5000명의 평가로 결정되는 가장 보수적인 시상식이다. BTS는 과거 ‘다이너마이트’ 등으로 3년 연속 그래미 후보에 올랐지만 수상에는 번번이 실패했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 667 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 완전체로 돌아온 방탄소년단(BTS)이 다시 한 번 미국 대중음악계 정상에 섰다. BTS는 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 대상을 수상하며 21세기 팝 아이콘의 귀환을 알렸다. 이번 AMA는 BTS 한 팀의 성과를 넘어선 무대였다. 한·미 합작 걸그룹 캣츠아이와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 나란히 주요 부문 트로피를 휩쓸며 미국 주류 음악 시장 내 K팝의 견고해진 위상을 입증했다.BTS는 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘2026 AMA’에서 최고 영예인 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 이 부문에서 BTS는 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 켄드릭 라마, 레이디 가가 등 세계적인 팝스타들을 제치고 트로피를 품에 안았다.BTS가 AMA ‘올해의 아티스트’를 수상한 것은 2021년에 이어 두 번째다. 5년 전에는 영어 히트곡 ‘버터’로 아시아 가수 최초로 이 부문 정상에 올랐다. ‘그래미 어워즈’ ‘빌보드 뮤직 어워즈’와 함께 미국 3대 시상식으로 꼽히는 AMA에서 후보는 스트리밍·음반 판매량·라디오 방송 횟수·투어 수익 등을 종합해 선정되고, 최종 수상자는 팬 투표로 결정된다.시상대에 오른 BTS 멤버들은 “아미(팬덤명), 우리가 다시 해냈다”고 외쳤다. RM은 “모두가 군 복무를 마친 후에 이런 소중한 상을 다시 받을 수 있어 영광이다. 우리가 가장 감사해야 할 사람들은 전 세계에 있는 아미들이다. 지난 13년간 열렬한 지지를 보내준 아미에게 감사하다”고 말했다.이날 BTS는 ‘올해의 아티스트’와 ‘송 오브 더 서머’, ‘베스트 남성 K팝 아티스트’까지 3관왕을 차지했다. ‘송 오브 더 서머’ 수상 후에는 새 앨범 ‘아리랑’에 담긴 고민도 털어놨다. RM은 “이번 앨범을 만들 때 적지 않은 압박감을 느끼고 있었다. ‘지금 이 순간, 가장 우리다운 음악은 과연 무엇일까’를 치열하게 고민했다”고 말했다. 뷔는 타이틀곡 ‘스윔’의 가사를 인용해 “인생이라는 바다를 헤엄치고 있는 모든 분이 낙담하지 않고 계속 나아가길(Keep swimming) 바란다”는 메시지를 전했다.이날 캣츠아이도 ‘올해의 신인상’과 ‘브레이크스루 팝 아티스트’ ‘베스트 뮤직비디오’까지 3관왕을 차지했다. 멤버들은 “오늘 밤, 특별히 방탄소년단 선배님들께 감사 인사를 전하고 싶다. 전 세계적인 규모로 우리의 문화를 대변할 수 있도록 저희에게 큰 영감을 주셔서 정말 감사하다”고 말했다.케이팝 데몬 헌터스(케데헌) OST ‘골든’(Golden)은 테일러 스위프트를 제치고 ‘올해의 노래’를 수상했다. 글로벌 누적 시청 5억회와 빌보드 장기 흥행으로 이어진 케데헌 열풍의 결실이다. 케데헌은 ‘베스트 팝 송’ ‘베스트 사운드트랙’ ‘베스트 가창상’까지 수상하며 4관왕에 올랐다. ‘베스트 여성 K팝 아티스트’는 트와이스에게 돌아갔다.‘아리랑’ 발매 후 월드투어를 진행 중인 BTS는 7월에는 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열리는 2026 북중미월드컵 결승전 하프타임 쇼에 마돈나, 샤키라와 함께 헤드라이너로 오를 예정이다.BTS의 다음 목표는 그래미 어워즈다. 팬 투표와 상업적 성과 비중이 큰 AMA와 달리 그래미는 레코딩 아카데미 회원 1만5000명의 평가로 결정되는 가장 보수적인 시상식이다. BTS는 과거 ‘다이너마이트’ 등으로 3년 연속 그래미 후보에 올랐지만 수상에는 번번이 실패했다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지