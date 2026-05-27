LG가 취업 한파 속 구직자 맞춤형 프로그램을 통해 청년 취업 준비생들의 역량 향상을 돕는다.
LG는 청년 직무 교육 프로그램 ‘렛츠 그로우 위드 LG(Let’s Grow with LG)’를 신설했다고 26일 밝혔다. 산업통상부와 고용노동부가 추진하는 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환으로, 대기업 등이 직업능력개발 프로그램을 주도적으로 설계·운영하는 사업이다. LG는 하반기부터 청년 1000명을 대상으로 신입사원 수준의 실무 지향형 교육 훈련을 제공할 예정이다.
LG전자 LG디스플레이 LG화학 3개 계열사는 각각 인공지능(AI)과 스마트팩토리, 디스플레이 제조, 석유화학 및 바이오사업 등에 특화된 실무 교육을 실시한다. 교육 기회 확대를 위해 전체 프로그램의 절반을 대전과 여수를 비롯한 비수도권에서 운영한다.
AI 전환(AX)에 강점을 둔 실무 프로그램도 제공한다. LG전자는 실제 고객 데이터를 활용한 AX 프로젝트를 진행한다. LG화학은 AI 코딩 기반 업무자동화와 에이전트 구축 교육으로 사내 ‘AX 전문가’ 자격증 취득까지 연계한 프로그램을, LG디스플레이는 AI 활용 역량과 소프트 능력을 겸비한 ‘실무 융복합 인재’ 양성 프로그램을 운영한다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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LG, 취준생 1000명을 실전형 인재로 실무형 교육 훈련 제공한다
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