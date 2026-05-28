나눔봉사 ‘푸드빌 해피데이’… 350명 아동 지원
CJ푸드빌
CJ푸드빌은 임직원 참여형 나눔봉사 프로그램인 ‘푸드빌 해피데이’가 활동 9개월 만에 전국 10개 지역아동센터에서 350여명의 아동들을 지원하는 성과를 보이며 ‘진정성 있게 이어지는 나눔’을 전국 단위로 실천하고 있다고 밝혔다.
‘푸드빌 해피데이’는 CJ푸드빌 임직원으로 구성된 봉사단이 정기적으로 지역아동센터를 방문해 소속 아동들의 생일 파티를 열어주며 함께 축하하는 시간을 갖는 사회공헌 프로그램이다.
봉사단은 매 분기마다 전국 각 지역에 위치한 지역아동센터 10곳을 정기적으로 방문해 아이들에게 생일 축하 파티를 열어주는 특별한 시간을 선사하고 있다. 아이들의 기호를 고려해 뚜레쥬르의 인기 제품인 캐릭터 케이크와 빵, 음료수, 파티용품, 왕관모자 등으로 구성된 ‘푸드빌 해피세트’를 준비해 임직원들이 아이들과 함께 시간을 보내며 따뜻한 정서적 교감을 나누고 있다.
CJ푸드빌은 수도권뿐 아니라 사업을 영위하고 있는 주요 거점 지역 내 지역센터를 대상으로 봉사활동을 진행하며 지역사회와의 실질적인 상생 네트워크를 구축하는 등 전국적인 상생 가치를 실천하고 있다.
지난해 9월 첫 활동을 시작하며 CJ푸드빌의 대표 사회공헌 활동으로 자리잡은 ‘푸드빌 해피데이’는 일회성 행사에 그치지 않고 분기별 정기 활동으로 안착하고 있다. 실제 CJ푸드빌은 지난 22일 4회차 활동을 마치며 9개월 만에 150명의 임직원들이 서울, 경기(남양주·평택), 대전, 광주, 충북(음성), 대구, 부산 등 전국 각 지역아동센터 10곳을 방문, 총 350여명의 아동들의 생일 파티를 지원하는 성과를 보였다.
CJ푸드빌 관계자는 “‘푸드빌 해피데이’ 사회공헌 활동을 연 4회 정기활동 프로그램으로 안착시켜 아이들과의 정서적 유대감을 쌓아가는 ‘지속 가능한 ESG’ 모델로 이어간다는 방침”이라고 밝혔다.
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