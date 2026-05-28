국가유산 디지털 활용한 미디어아트 공모전 개최
신세계백화점
국가유산의 큐레이터인 신세계백화점이 국가유산청과 새로운 프로젝트를 선보인다.
신세계백화점은 국가유산청과 함께 대한민국 국가유산을 현대적으로 재해석하는 제1회 ‘신세계스퀘어 미디어아트 어워즈‘를 개최한다고 밝혔다.
이번 프로젝트는 국가유산청이 보유한 국가유산 3D 디지털 자산을 활용해 크리에이터들이 새로운 형태의 미디어아트를 제작하고 신세계 본점 신세계스퀘어에서 상영하는 협업 프로젝트다.
국가유산청의 공공 디지털 자산과 신세계스퀘어라는 민간 플랫폼, 그리고 크리에이터가 결합해 국가유산의 가치를 세계에 알리고 확산시키는 것이 핵심이다. 신세계백화점은 국가유산청과 함께 단발성 이벤트가 아닌 장기 프로젝트로 이번 신세계스퀘어 미디어아트 어워즈를 준비했다.
신세계백화점은 오랜 기간 한국 문화의 가치를 세계에 알리기 위해 노력해왔다. K-POP 아티스트와의 협업·본점 미디어 파사드를 활용한 아트 프로젝트 등 K-컬처 확산을 위한 활동을 꾸준히 전개했다. 이번 어워즈를 계기로 대한민국 유산을 새롭게 선보이며 한국 문화의 가치를 글로벌 무대에 한층 폭넓게 전파해 나간다는 방침이다.
또한 신세계스퀘어를 도심형 문화 플랫폼으로 확장해 나갈 계획이다. 신세계스퀘어 미디어아트 어워즈의 메인 테마는 ‘대왕 세종, 창조의 시작(King Sejong, Origin of K-Heritage)’이다.
공모는 오리지널 부문과 템플릿 부문으로 나뉜다. 오리지널 부문은 30~90초 내외의 아나모픽 미디어아트 작품을 대상으로 하며, 템플릿 부문은 5초 콘텐츠를 결합한 형태의 미디어아트 작품으로 진행된다. 특히 신세계스퀘어의 초대형 미디어파사드에 최적화된 콘텐츠를 선정할 예정이다. 공모작 접수는 6월 15일부터 8월 7일까지이며, 이후 심사를 거쳐 9월에 시상식과 함께 신세계스퀘어 온에어 및 전시를 진행할 예정이다.
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