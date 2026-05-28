자원순환·산림 복원 아우른 ESG 경영 실천 박차
이마트
이마트가 지난 4월 한 달 동안 자원순환 확대와 산림 복원을 아우르는 친환경 상생 활동을 잇달아 전개하며 ESG 경영 실천에 박차를 가하고 있다. 이마트는 기업의 사회적 책임을 넘어 협력사·지역사회와 함께하는 지속가능한 환경 보호 활동을 통해 유통업계 대표 ESG 실천 사례를 확대해 나가고 있다.
이마트는 지난 4월 대표 자원순환 캠페인 ‘가플지우(가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리 바다)’의 지속 확대를 위한 협약식을 개최했다. 2018년 이마트와 테라사이클, 한국P&G가 함께 시작한 ‘가플지우’는 올해로 9년째를 맞았으며, 참여 기업과 협력 범위를 꾸준히 넓히며 국내 대표 자원순환 캠페인으로 성장했다. 현재는 유통·제조·공공기관 등 총 19개 기관이 참여하며 민관 협력 기반의 환경 보호 모델로 자리 잡았다.
이번 협약식에는 이마트, 테라사이클, 해양환경공단, 브리타코리아, 자원순환사회연대, SSG닷컴, G마켓 등 기존 파트너사에 더해 블루사이렌, 미래에셋금융서비스㈜, 무림페이퍼, 유엔협회세계연맹 등 8개 기관이 신규로 참여했다.
특히 올해부터는 고품질 플라스틱뿐 아니라 기존에 재활용이 어려웠던 저품질 폐플라스틱까지 활용 범위를 확대해 업사이클링 제품으로 제작, 지역사회에 환원하는 구조를 한층 강화한 것이 특징이다.
이마트는 2018년부터 2026년 3월까지 전국 이마트 매장 내 설치된 플라스틱 수거함을 통해 총 64t의 폐플라스틱을 수거했다. 수거된 플라스틱은 단순 폐기되지 않고 업사이클링 과정을 거쳐 어린이 교통안전 반사판 2만1000개, 접이식 쇼핑카트 1만3500개, 집게 3000개 등 실생활에 필요한 제품으로 재탄생해 지역사회에 기부됐다. 이와 함께 일부 플라스틱은 이마트 장바구니로 재활용돼 현재까지도 매장에서 지속적으로 사용되고 있다.
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