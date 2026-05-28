친환경 농산물 재배·판로 개척 등 실무 교육 진행
롯데마트
롯데마트가 친환경 농업을 이끌 청년 농부 육성에 나섰다. 롯데마트는 지난 21일부터 22일까지 이틀간 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 청년 농부를 대상으로 친환경 농업 역량 강화 교육을 진행했다.
해당 교육에는 친환경·저탄소 방식으로 농가를 운영하고 있는 청년 농부 25명이 참여했다. 이번 교육은 청년 농부들의 실질적인 역량 강화를 위해 실무자 강연 및 우수 농가 현장 방문 프로그램을 병행하는 방식으로 구성했다.
교육 첫째 날에는 친환경 농산물 재배 기술을 비롯해 온라인 직거래 판로 개척, 브랜드 전략 등 농가 운영에 필요한 실무 교육을 진행했다. 더불어 실제 현장에서 성과를 창출한 청년 농부들의 사례를 공유해 교육 참여자들이 운영 노하우를 체감할 수 있도록 했다. 교육 둘째 날에는 친환경 재배와 공동 선별 시스템으로 안정적인 품질 경쟁력을 확보한 ‘푸른들영농조합법인’을 방문해 친환경·저탄소 농업 운영 사례를 직접 체험한다.
이외에도 롯데마트는 교육 참여자들에게 친환경 비료인 ‘바이오차(Biochar)’를 지원한다. 바이오차는 가축분뇨 등을 열처리해 만든 친환경 비료로, 온실가스 감축과 농작물 생산성 향상 등에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 또한 롯데마트는 농림수산식품교육문화정보원(농정원) 교육 우수 이수자 2명을 선정해 향후 롯데마트 매장 내오프라인 팝업 행사 참여 기회를 제공하는 등 청년 농부들의 판로 확대와 자립 기반 강화를 위한 지원을 이어갈 계획이다.
한편, 롯데마트는 지난 3월 30일 농정원, 환경재단과 함께 농가 상생 프로젝트 ‘상생씨앗’을 추진하기 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하며 청년 농부 육성에 힘쓰고있다. 롯데마트는 이번 프로젝트를 통해 청년 농부 및 친환경 농산물의 판로 확대를지원하고, 임직원이 참여하는 농촌 봉사활동을 운영해 농가와의 교류를 강화할 계획이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사