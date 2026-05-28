생성형 AI 기반 대화형 상품 정보·할인 등 원스톱 쇼핑 제공
롯데홈쇼핑
롯데홈쇼핑은 가상인간이 진행하는 패션 방송, AI 기반 라이브 커머스 등 차별화된 콘텐츠를 선보이며 콘텐츠 제작부터 고객 응대, 쇼핑 서비스, 파트너사 지원까지 사업 전반에 AI 기술을 접목해 디지털 전환을 가속화하고 있다.
최근에는 생성형 AI 시대에 맞춰 ‘AI커머스’ 전환에도 속도를 내고 있다. 단순히 AI 서비스를 도입하는 수준을 넘어 AI가 상품과 브랜드를 이해하고 고객 쇼핑을 직접 돕는 환경 구축에 나서고 있다.
롯데홈쇼핑은 올해 초부터 생성형 AI가 정보를 보다 쉽게 수집, 이해, 요약, 추천할 수 있도록 콘텐츠 구조를 최적화하는 생성형 엔진 최적화(GEO·Generative Engine Optimization)작업을 단계적으로 추진하고 있다. 기존 검색 엔진 최적화(SEO)가 네이버·구글 등 포털 노출을 겨냥했다면, GEO는 챗GPT 등 AI 서비스 노출을 겨냥한다는 점에서 차이가 있다.
지난 3월에 생성형 AI 검색 최적화 작업을 완료하며 챗GPT와 같은 AI 서비스가 상품 정보와 콘텐츠를 보다 정확하게 인식하고 추천할 수 있는 기반을 마련했다.
이에 업계 최초로 챗GPT 내에서 이용 가능한 롯데홈쇼핑 전용 앱 서비스를 선보였다. 고객은 챗GPT에서 메뉴 탭의 ‘Apps’에서 ‘롯데홈쇼핑’을 검색한 뒤 ‘채팅 시작’을 누르면 별도의 앱 설치나 웹사이트 접속 없이 쇼핑 서비스를 이용할 수 있다.
해당 서비스는 롯데홈쇼핑의 실제 쇼핑 데이터와 연동돼 “오늘 방송 프로그램 알려줘”, “최유라쇼 상품 알려줘”, “이달 할인 혜택 알려줘”와 같은 자연스러운 대화만으로 편성표, 방송 일정, 상품 정보, 할인 혜택 등을 확인할 수 있도록 구현했다.
추천 상품은 구매 페이지로 연결돼 상품 탐색부터 비교, 혜택 확인, 구매까지 한 번에 가능한 ‘원스톱 AI 쇼핑’ 환경을 제공한다.
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