임직원 가족과 함께하는 다양한 상생활동 전개
현대모비스
현대모비스는 임직원들이 참여하는 사회공헌활동에 그치지 않고, 임직원 가족과 지역 주민들이 함께 참여하는 다양한 상생활동을 연중 전개하고 있다. 전국에 위치한 사업장에 특화된 사회공헌활동을 통해 인근 주민들의 환경 개선활동이나 안전과 편의를 제고하고, 미래 세대를 이끌 구성원들에게 교육활동도 펼치고 있다.
현대모비스는 사업장이 위치한 지역의 환경적 특성을 고려한 생태 환경 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 대표적인 사례가 충북 지역에서 진행 중인 ‘미르숲’ 조성 사업과 미호강 정화활동이다.
현대모비스는 지역사회와의 상생을 위해 조성한 미르숲을 지자체에 기부채납하며, 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 생활 밀착형 녹지 공간을 마련했다. 이 과정에는 임직원뿐 아니라 가족 구성원들도 함께 참여해 나무 식재, 생태 환경 정비 활동을 진행했으며, 지역 주민들과의 공동 활동을 통해 숲 조성의 의미를 더했다.
미르숲 인근을 지나는 미호강에서는 정기적인 정화활동도 이어가고 있다. 임직원과 가족들이 함께 하천 주변 쓰레기 수거, 생태계 교란 식물 제거 활동에 참여하며, 지역의 수질 개선과 자연환경 보전에 힘을 보태고 있다. 이러한 활동은 단발성 행사에 그치지 않고, 지역 환경 여건을 고려해 지속적으로 운영되고 있다는 점이 특징이다.
현대모비스는 지역 사회의 안전 강화를 위한 생활 밀착형 사회공헌활동도 전개하고 있다. 그중 하나가 임직원 가족이 함께 참여하는 지상식 소화전 도색활동이다. 현대모비스는 2024년부터 서울 서초구, 종로구, 경기 용인 등 수도권 지상식 소화전 약 1000여개의 시인성 개선활동을 실시해왔다. 현대모비스는 사업장 인근 주거 지역을 중심으로 해당 활동을 진행하며, 임직원 자녀들이 직접 붓을 들고 참여할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
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